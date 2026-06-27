Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Pozvaný politolog z ruského Centra pro strategickou komunikaci Abzalov v propagandistickém pořadu ruské televize poznamenal, že nedostatkové dodávky elektřiny na Krym jsou nyní „nejbolestivějším problémem“. S Popovem probrali ukrajinské útoky na Sevastopol i sliby úřadů, že se dodávky brzo obnoví. Závisí na nich totiž i trh s pohonnými hmotami.
„Je nejvyšší čas tam posílit protivzdušnou obranu,“ zmínil také. V souvislosti s válkou na Ukrajině, která trvá už přes čtyři roky, se oba muži pustili do čím dál pomalejšího postupu ruských vojsk. A řešili, co s tím.
Abzalov naznačil, že v příštích týdnech zřejmě dojde k další eskalaci, pokud se nepodaří pokročit v mírových rozhovorech.
Ty se přitom zadrhávají na podmínkách míru, s nimiž druhá strana konfliktu nesouhlasí. „Rád bych vás upozornil, že Ukrajina už nyní používá Palantir, výcvik pokračuje a drony létají... Obě strany se navzájem snaží zničit si ekonomiku,“ popsal. „Musíme snížit hloubku útoků, nebo postupovat rychleji,“ pronesl také. „Nebo obojí,“ kontroval Popov.
To by však podle politologa přineslo vážná rizika. „Toto léto bude pravděpodobně nejhorší za poslední dobu,“ naznačil.
Ale Popov šel ještě dál. „Naše země zažívá to nejhorší období za posledních osmdesát let,“ řekl vážně. Na tuto pasáž z pořadu upozornila platforma Russia Media Monitor americké novinářky ukrajinského původu Julie Davisové.
V minulosti se moderátor kanálu Rossija 1 Popov nechal například slyšet, že americký prezident Donald Trump „dělá práci za Rusko“. Chtěli jsme západní svět rozřezat na kousky, ale on se rozhodl, že ho rozřeže sám,“ řekl loni v únoru a o pár týdnů později zase prohlásil, že na tehdejším sbližování Ruska a USA nebylo nic výjimečného.
Co je poměrně výjimečné, je však takto ostrá kritika poměrů v Rusku ve státní televizi, byť bez přímého jmenování šéfa Kremlu Vladimira Putina nebo jiného vysoce postaveného politika. Konkrétně na Putina se ovšem obrátil ruský veterán Alexandr Lunin a pohrozil mu ozbrojenou vzpourou, pokud si s ním nepromluví v živém televizním vysílání.