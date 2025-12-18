Ruští pohraničníci vstoupili na území Estonska. Dorazili ve vznášedlu

Rusové podle Tallinnu nelegálně překročili dočasnou kontrolní linii v řece Narva u vesnice Vasknarva, kam dorazili ve vznášedlu a pokračovali pěšky.
Poté se vrátili do svého vozidla a vrátili se zpět na ruskou stranu. Estonské ministerstvo zahraničí v Tallinnu zveřejnilo video, které incident údajně dokumentuje.
Podle ministra vnitra zůstávají motivy ruských pohraničníků a důvody, proč překročili kontrolní linii, nejasné.
„Neexistovala žádná bezprostřední bezpečnostní hrozba, ale policie a pohraničníci výrazně zvýšili svou přítomnost a hlídky,“ řekl v estonské televizi.
Kvůli incidentu byla na čtvrteční ráno naplánována schůzka zástupců pohraniční stráže obou zemí. Estonská diplomacie rovněž oznámila, že předvolá chargé d’affaires ruského velvyslanectví v Tallinnu. Estonsko od ruské strany očekává vysvětlení.