Ruští pohraničníci vstoupili na území Estonska. Dorazili ve vznášedlu

Tři ruští pohraničníci podle estonských úřadů nelegálně překročili hranici do sousedního členského státu Evropské unie a Severoatlantické aliance. Na estonském území Rusové pobývali asi dvacet minut, než se vrátili do Ruska, řekl serveru Delfi estonský ministr vnitra Igor Taro o incidentu, který se odehrál ve středu.

Rusové podle Tallinnu nelegálně překročili dočasnou kontrolní linii v řece Narva u vesnice Vasknarva, kam dorazili ve vznášedlu a pokračovali pěšky.

Poté se vrátili do svého vozidla a vrátili se zpět na ruskou stranu. Estonské ministerstvo zahraničí v Tallinnu zveřejnilo video, které incident údajně dokumentuje.

Podle ministra vnitra zůstávají motivy ruských pohraničníků a důvody, proč překročili kontrolní linii, nejasné.

„Neexistovala žádná bezprostřední bezpečnostní hrozba, ale policie a pohraničníci výrazně zvýšili svou přítomnost a hlídky,“ řekl v estonské televizi.

Kvůli incidentu byla na čtvrteční ráno naplánována schůzka zástupců pohraniční stráže obou zemí. Estonská diplomacie rovněž oznámila, že předvolá chargé d’affaires ruského velvyslanectví v Tallinnu. Estonsko od ruské strany očekává vysvětlení.

