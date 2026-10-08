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Vypadá jako Putin. Ženu v Rusku rozčílila hlava skřítka Dobbyho, hrozila policií

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  16:50aktualizováno  16:50
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Postarší ruskou ženu v Saratově pobouřila kavárna, která měla za sklem plastovou hlavu domácího skřítka Dobbyho ze série knih a filmů o čaroději Harrym Potterovi. Stěžovala si, že vypadá jako ruský prezident Vladimir Putin, a obvinila zaměstnance, že si z něj v den jeho narozenin dělají legraci. Není to poprvé, kdy byl Putin připodobněn ke kouzelné postavičce.

„Tahle tvář tady, ta vypadá dost podobně jako Putin. A dneska jsou jeho narozeniny. Neměli byste si dělat legraci z nikoho. Ke každému byste měli přistupovat s respektem,“ lamentovala žena.

Skřítek Dobby z Harryho Pottera je údajně velmi podobný ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Zneuctění vůdce? Babička si pletla Putina s Dobbym
Protest proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ve Vladivostoku, ve kterém ho demonstranti posměšně přirovnávají k skřítkovi Dobbymu z Harryho Pottera. (4. února 2012)
Domácí skřítek Dobby z kouzelnické ságy Harry Potter
9 fotografií

Zaměstnankyně kavárny se jí snažila vysvětlit, že jde o pohádkovou postavičku z Harryho Pottera. „Nezáleží na tom, z jakého Harryho Pottera to je. Vypadá jako on. Velmi dobře to vidíte sama,“ nedala si říct postarší dáma.

„Byl znovu zvolen do své pozice. Pracuje, válčí. Volám policii,“ začala vyhrožovat. Kavárna by podle ní mohla být potrestána za urážku prezidenta.

Pokud v něm vidíte Putina vy, urazila jste ho vy

„Pokud v něm vidíte Putina vy, urazila jste ho vy,“ nedala se nicméně mladší žena. „Je to Dobby.“ Starší Rusku tím ale jen víc rozčílila. „Nezahrávejte si!“

Kavárna využívala skřítka jako nádobu na spropitné. Po incidentu ho z výlohy dočasně odstranila.

Šéf Kremlu v roce 2019 podepsal zákon, který zakazuje urážení vládních činitelů včetně jeho samotného. Trestem je pokuta až 100 tisíc rublů, při opakovaném porušování i patnáct dní vězení.

Podobnost filmové verze Dobbyho s ruským prezidentem se začala řešit hned poté, co se skřítek objevil ve druhém díle Harry Potter a Tajemná komnata. V roce 2003 skupina ruských právníků údajně plánovala žalobu na producenty Harryho Pottera s tím, že se při tvorbě Dobbyho inspirovali právě Putinem.

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