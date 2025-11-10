Lavrova se pokouší sesadit Putinova dcera, tvrdí bývalý poradce šéfa Kremlu

  15:38
Minulý týden se rozvířily spekulace o odstavení věrného muže Kremlu a dlouholetého ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Ruská vláda následně tvrzení dementovala a potvrdila, že Lavrov nadále svou funkci zastává. Bývalý poradce Vladimira Putina Abbas Galljamov uvedl, že Lavrova se snaží vyšachovat prezidentova dcera Jekatěrina Tichonovová, aby přispěla k ukončení války na Ukrajině.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025)

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025) | foto: AP

Dcera Vladimira Putina Jekatěrina Tichonovová
Jekatěrina Tichonovová, dcera ruského prezidenta Vladimira Putina
Ruský prezident Vladimir Putin s bývalou manželkou a dcerami. Vlevo Jekatěrina...
Ruský diktátor Vladimir Putin a ministr zahraničí Sergej Lavrov (vlevo) na...
25 fotografií

„Zvěsti o Lavrovovi kolovaly již před šesti měsíci. Seriózní zdroje uváděly, že Jekatěrina Tichonovová údajně opakovaně hovořila s Putinem o tom, že Lavrov svým přístupem situaci ohledně Ukrajiny jen zhoršuje,“ říká někdejší tvůrce Putinových projevů Galljamov.

Lavrov údajně čelil kritice kvůli neúspěšnému pokusu uspořádat schůzku Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem v Budapešti. Jejímu zrušení předcházel Lavrovův neproduktivní telefonát s americkým protějškem Markem Rubiem.

Spojené státy následně uvalily na Rusko markantní sankce. Někteří ruští vládní činitelé prý proto Lavrova obvinili ze sabotáže a maření mírového procesu.

Devětatřicetiletá Tichonovová, druhá Putinova dcera s bývalou manželkou Ljudmilou, podle Galljamov Putinovi řekla, že Lavrov je příliš agresivní, jeho jednání brání dosažení dohod a měl by být nahrazen.

„Když vyhráváte válku, je Lavrov perfektním diplomatem, kterým se Moskva může chlubit. Ale když nemůžete vyhrát, musíte se stát rozumnějším a Lavrov už takové rozumnosti není schopen,“ uvedl Galljamov.

Vliv Tichonovové v zákulisí Ruska podle něj neustále stoupá. Galljamov dříve tvrdil, že Putin by si dokonce mohl dceru vybrat jako svou eventuální nástupkyni. „Kruh kolem prezidentovy dcery má veškeré šance, aby v budoucnu převzal moc v zemi,“ řekl na začátku roku.

Tichonovová, šéfka institutu Innopraktika, je považována za neoficiální integrátorku všech high-tech společností v Rusku a jménem režimu svého otce hraje významnou roli v obcházení sankcí, které byly na Rusko po invazi na Ukrajinu uvaleny.

Postupně začala vystupovat v menším měřítku na konferencích a v tamní televizi. Putin však trvá na tom, že jeho děti nejsou veřejně známé osobnosti.

