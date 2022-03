Rusko žádá uznání Krymu s Donbasem, jaké má plány se Zelenským? Kreml zveřejnil seznam požadavků

Humanitární právo je součástí mezinárodního práva a usiluje o omezení dopadů ozbrojených konfliktů ochranou osob, které se neúčastní bojů, a také usměrňuje prostředky a způsoby vedení války.

Kreml uvedl, že Putin a Michel spolu hovořili o humanitárních aspektech situace na Ukrajině a že ruský prezident představiteli EU sdělil aktuální informace o rozhovorech Ruska se zástupci Ukrajiny. Zástupci obou stran konfliktu spolu dosud jednali především o vytvoření evakuačních tras pro civilisty.

Michel na Twitteru uvedl, že Putina vyzval k ukončení vojenských akcí a zaručení průchodu humanitární pomoci. „EU co nejostřeji odsuzuje ruskou agresi vůči Ukrajině,“ zopakoval také Michel. Uvedl, že se s Putinem dohodl, že zůstanou v kontaktu.

Šéf Evropské rady dále sdělil, že lídři EU budou v příštích dnech jednat o ukrajinské přihlášce do EU. „Solidarita EU, přátelství a bezprecedentní pomoc Ukrajině jsou neochvějné. Probereme přihlášku o členství Ukrajiny v příštích dnech,“ oznámil Michel. Ve čtvrtek budou představitelé zemí EU o Ukrajině jednat v Paříži na neformálním summitu.

Uznejte Krym a zastavíme invazi, zní z Ruska

Rusko zastaví vojenskou operaci na Ukrajině, pokud Kyjev uzná, že poloostrov Krym je součástí ruského území, přizná nezávislost republikám vyhlášeným proruskými separatisty na východě Ukrajiny a pokud se Ukrajina ve své ústavě vzdá ambic vstoupit do „jakýchkoli bloků“, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Prohlásil, že Moskva je připravena boje zastavit ve chvíli, kdy Ukrajina tyto požadavky splní.

„Měli by (Ukrajinci) přijmout dodatky k ústavě, na jejichž základě by Ukrajina odmítla veškeré ambice na vstup do jakéhokoli boku. Také jsme mluvili o tom, že by měli uznat Krym jako součást ruského území a uznat Doněck a Luhansk (Doněckou a Luhanskou lidovou republiku) jako nezávislé státy,“ vypočítal Peskov.

Podle Reuters jde zatím o nejjasněji formulovaný seznam požadavků Moskvy od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února. Peskov nastínil body ve chvíli, kdy se ruská a ukrajinská delegace připravují na třetí kolo jednání.

Specialista na Rusko z investigativní skupiny Bellingcat s odvoláním na jedince obeznámené s vyjednáváním napsal, že Rusko je také ochotno připustit, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zůstal v úřadu, ale chce docílit jmenování proruského ukrajinského politika Jurije Bojka ukrajinským premiérem. Zelenskyj řekl na požadavky kategorické ne, uvedl novinář.

Moskva své požadavky podle Peskova Kyjevu již sdělila. „Bylo jim to řečeno a všechno to může být během chvíle zastaveno,“ citovala prezidentského mluvčího agentura Reuters.

„Opravdu nyní završujeme demilitarizaci Ukrajiny. Hlavní je, aby Ukrajina zastavila své vojenské aktivity,“ prohlásil rovněž Peskov.