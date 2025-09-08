Jde o úmluvu Rady Evropy (RE), ze které bylo Rusko v březnu 2022 kvůli vpádu na Ukrajinu vyloučeno. K tomu, aby takový návrh parlamentu předložil, vyzval v srpnu prezidenta premiér Michail Mišustin.
Kreml potřebu odstoupit od úmluvy proti mučení formálně zdůvodňuje tím, Rusko od roku 2023 není zastoupeno v Evropském výboru pro zabránění mučení, protože Rada Evropy zablokovala volbu nového člena z Ruské federace. Moskva tvrdí, že je diskriminována.
Stanice Deutsche Welle (DW) v srpnu na svých internetových stránkách napsala, že oznámení Moskvy o odstoupení od evropské úmluvy proti mučení lze považovat za irelevantní. Experti OSN loni předložili důkazy, že Rusko systematicky mučilo ukrajinské válečné zajatce. Letos v červenci Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Moskva je odpovědná za porušování mezinárodního práva na Ukrajině, včetně mučení a používání znásilňování jako nástroje při vedení války.
Rusko Evropskou úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ratifikovalo v roce 1998, dva roky poté, co se stalo členem Rady Evropy, což je s Evropskou unií nesouvisející mezinárodní organizace zajišťující spolupráci členských států zejména při podpoře demokracie a ochraně lidských práv. Na základě úmluvy proti mučení mohou představitelé RE navštěvovat věznice a podobná zařízení v členských zemích a kontrolovat podmínky vězňů.
V září 2022 Moskva odstoupila od Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čímž ukončila svoji povinnost uznávat rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, připomíná DW. Navzdory tomu, že Rada Evropy Rusko vyloučila, tato organizace uvádí, že se snaží s Ruskem udržovat dialog, aby bylo možné obnovit monitorovací návštěvy na místech, kde jsou držení lidé zbavení svobody.
Ruská lidskoprávní organizace Tým proti mučení uvedla, že odstoupení Ruska od úmluvy proti mučení bude znamenat „završení likvidace evropského systému monitorování lidských práv“ a že ruští občané přijdou o poslední formální mezinárodní ochranu. Organizace varovala, že vzniknou podmínky pro to, aby se situace ohledně lidských práv v zemi dále zhoršovala.
Rusko je stále vázáno Úmluvou OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou ratifikovalo v roce 1985. Státy, ve kterých platí, mají podle svých zákonů trestat mučení nebo poskytnout jeho obětem odškodnění.