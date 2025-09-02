Jak se máte? Žiju. Fico se v Číně setkal s Putinem, měli žertovnou náladu

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Oba politici spolu jednali zhruba hodinu. Schůzka nabrala „nečekaný směr“ hned u prvních vzájemně prohozených vět, píše ruská agentura TASS. „Začal bych jistou, ne právě příjemnou otázkou: Jak se vám daří?“ řekl údajně Fico Putinovi. A ten podle TASS prokázal „vtip a smysl pro humor“, když odpověděl: „Jsem naživu, už to je dobré. Toto je příjemná otázka. Dotýká se každého.“
„Velmi si vážíme nezávislé zahraniční politiky, kterou vy a váš tým vedete,“ řekl Putin na setkání, které odvysílala čínská televize. Slovenský premiér je jediným představitelem členské země Evropské unie, který přicestoval do Pekingu, aby se ve středu zúčastnil vojenské přehlídky u příležitosti čínských oslav konce druhé světové války.
Putin také prohlásil, že případná mírová dohoda s Ukrajinou, která chce od svých západních spojenců získat bezpečnostní záruky, jež by odradily Moskvu od další invaze, nesmí ohrozit bezpečnost Ruska. Domnívá se nicméně, že je možné nalézt shodu na zajištění bezpečnosti Ruska i Ukrajiny.
„Ukrajina se sama rozhodne, jakým způsobem zajistí svou bezpečnost,“ řekl Putin. „Ale její bezpečnost (...) nemůže být zaručena na úkor bezpečnosti jiných zemí, včetně Ruska,“ dodal Putin, na jehož rozkaz ruská vojska před více než třemi a půl lety vpadla do sousední země. Obavy evropských lídrů, že Rusko jednoho dne zaútočí hlouběji na evropském kontinentu, pak označil za „hysterii“ a „hororové příběhy“.
S odkazem na ruskou invazi na Ukrajinu z února 2022 Putin zopakoval své dlouhodobé tvrzení, že Rusko bylo s ohledem na vlastní bezpečnost nuceno reagovat na údajnou snahu Západu pohltit skrz rozšiřování NATO celý postsovětský prostor. „Pokud jde o členství Ukrajiny v EU, nikdy jsme proti tomu nic nenamítali,“ řekl dále Ficovi. „Pokud jde o NATO, to je jiná věc,“ dodal s tím, že případný vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance je pro Rusko nepřijatelný.
Fico Putinovi mimo jiné řekl, že dodávky ruského plynu na Slovensko prostřednictvím plynovodu TurkStream se postupně zvyšují a blíží se čtyřem miliardám metrů krychlových ročně. „Chci vám poděkovat za bezpečné a pravidelné dodávky plynu, které dostáváme plynovodem TurkStream,“ řekl Fico.
Slovenský premiér zdůraznil, že jeho země má zájem o spolupráci s Ruskem, a to i v oblasti energetiky a dodávek ruské ropy a plynu. Na plánované páteční schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským chce Fico důrazně protestovat proti ukrajinským útokům na ropnou infrastrukturu, řekl.
Fico se na schůzce s Putinem vyslovil také pro standardizaci vztahů mezi oběma zeměmi a navrhl, aby se v blízké době uskutečnilo zasedání společné komise obou zemí. Případnou stavbu nové jaderné elektrárny na Slovensku by podle premiéra měla provázet americko-ruská spolupráce.
Ruský diktátor mu řekl, že si je vědom, že některé slovenské firmy v jeho zemi stále podnikají, což je prý výhodné pro celé Slovensko. Mimochodem, ruský deník Kommersant Fica ve svém textu představil coby maďarského premiéra.
Fico připustil, že očekává, že bude za svou návštěvu Pekingu a setkání s ruským prezidentem všeobecně terčem kritiky, dodal nicméně, že je připraven po jejich setkání předat vedoucím představitelům Evropské unie případné ruské poselství.
Ruskému vůdci rovněž poblahopřál k nedávnému summitu na Aljašce, kde se sešel s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. „Velmi bych přivítal, kdybych dostal základní informace, kde se nacházíme, co můžeme očekávat,“ řekl podle Denníku N s tím, že mu budou „všichni“ volat, aby se dozvěděli, co si s Putinem říkal.
Na dění v Číně už zareagovala slovenská opozice. Lídr strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka na Facebooku napsal, že „aspoň jsou věci jasné“. „Robert Fico se rozhodl vydat Slovensko ruským zájmům. Namísto demokratických států v Evropě si vybral masového vraha Vladimira Putina. Proto s ním absolvuje servilní setkání. Proto Směráci mluví o vystoupení z NATO či odchodu z Evropské unie. Je dobré, že jsou věci jasné, protože drtivá většina Slováků to odmítá a chce být pevně v Evropě. A v nejbližších volbách to ukážou,“ míní.
Slovenský prezident Peter Pellegrini uvítal schůzku i další plánovaná jednání, má je za krok k ukončení války.