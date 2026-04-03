Lidovky.cz: Za necelých šest měsíců v Rusku proběhnou volby do Státní dumy, které mají jednu zvláštnost. O druhé místo se intenzivně střetávají národovecká Liberálně demokratická strana a systémově liberální Noví lidé. Proč jsou Noví lidé tak atraktivní? Jedná se o opozici v rámci systému?
Strana Noví lidé není opozice, ale spíše alternativa. Opozice v klasickém smyslu bojuje o moc, zatímco alternativa neničí systém, ale nabízí mu jiný směr, upravuje kurz a vrací ho k racionálnější a životaschopnějšímu modelu. Proto si myslím, že jsou Noví lidé pro voliče atraktivní.
Neděsí je představou další velké politické přestavby, jak se to již stalo v kritických okamžicích naší historie. Cenu „totálního resetu“ moci jako v letech 1991 a 1993 zná ruská společnost dost dobře na to, aby ho vnímala jako blaho. Proto je poptávka po revoluci v Rusku nízká, ale po vyladění nebo dokonce dostavbě státu vysoká. Nejde o zboření celé konstrukce, ale aby tato konstrukce fungovala.
Po skončení konfliktu na Ukrajině bude systém čelit mnoha složitým otázkám: Co dělat s očekáváním společnosti? Jak vrátit lidi k neválečné agendě? Jak nově budovat vztahy mezi státem a občany? Jak nová pravidla vysvětlit?
Ilja Graščenkovpolitolog
Noví lidí jsou konstruktivní alternativou uvnitř systému. Vystupují za zdravý rozum, modernější stát a za posilování země nikoli přes zákazy, ale rozvoj, protože přemrštěná vnitřní omezení nedělají stát silnějším. Naopak vytvářejí napětí, vytlačují lidi do stínu, podlamují důvěru, brání podnikání a zužují prostor pro růst. V tomto smyslu Noví lidé vystupují jako síla, která nenabízí konflikt se státem, ale rozumnější model jeho existence.