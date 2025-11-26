Obnovení jednoty? Putinův dekret má za cíl rusifikovat anektované části Ukrajiny

Autor: ,
  7:05aktualizováno  7:05
Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret o upevnění ruské identity na anektovaných ukrajinských územích. Dokument nazvaný Strategie ruské národní politiky pro období do roku 2036 má za cíl, aby se 95 procent obyvatel země identifikovalo jako Rusové.
Ruský prezident Vladimir Putin (20. listopadu 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin (20. listopadu 2025) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin (v popředí) a náčelník generálního štábu ruských...
Ruský prezident Vladimir Putin při návštěvě velitelského stanoviště ruských sil...
Ruský prezident Vladimir Putin při návštěvě velitelského stanoviště ruských sil...
Ruský prezident Vladimir Putin (20. listopadu 2025)
7 fotografií

Putin v únoru 2022 nařídil invazi na Ukrajinu, což tehdy zdůvodnil snahou demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu, která podle něj utlačuje rusky hovořící obyvatele. Ruský režim rovněž opakovaně zpochybnil ukrajinskou státnost.

Dekret, který vstoupí v platnost v lednu, předpokládá zajištění kontroly nad anektovanými východoukrajinskými regiony v takovém rozsahu, aby se „vytvořily podmínky pro obnovení jednoty historických území ruského státu“.

Dokument mimo jiné uvádí, že je nezbytné přijmout opatření k posílení ruské identity, zakořenit používání ruštiny a jednat proti snahám jiných zemí destabilizovat mezietnické a mezináboženské vztahy a vytvořit rozkol ve společnosti.

Reuters poznamenal, že Ukrajinu a Rusko pojí úzké vazby sahající ještě před sovětskou éru, takže mnozí Ukrajinci chovali k Rusku sympatie a hovoří i rusky. Od invaze, kterou Putin nařídil v únoru 2022, ale sympatie zmizely a rovněž užívání ruštiny výrazně pokleslo, poznamenal Reuters.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.