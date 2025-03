Putin se ukázal u Kursku poprvé od vpádu Ukrajiny. Zajatci jsou teroristé, tvrdí

20:26 , aktualizováno 20:33

Ruský prezident Vladimir Putin poprvé navštívil Kurskou oblast od doby, co do ní vnikly ukrajinské síly. Uvádí to ruská agentura TASS. Vyzval ke kompletnímu osvobození oblasti. Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov mu sdělil, že ukrajinské síly v Kurské oblasti jsou obklíčené.