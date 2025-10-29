Podle ministra Západ umožnil prodloužení války tím, že se zdráhal dodat Ukrajině zbraně schopné zasáhnout Rusko, protože se obával jeho reakce. Moskva nyní hrozí drtivou odpovědí, pokud Ukrajina dostane americké tomahawky. Představitel Nové vlámské aliance (N-VA) Francken ale tvrdí, že takový krok by byl pro Moskvu sebevraždou.
„Musíte na ně zaútočit, jak to konečně děláme. To byla také červená čára pro Putina, ale co udělal? Nic. Ví, že pokud použije jaderné zbraně, ty (naše) Moskvu vymažou z mapy,“ řekl v rozhovoru pro portál De Morgen.
Ministra neděsí ani možnost, že Putin pošle na Brusel nejadernou raketu. „Zasáhl by srdce NATO a my bychom Moskvu srovnali se zemí.“
„Lidé, kteří tvrdí, že se Ruska nemusíme bát, se hrubě mýlí,“ varuje zároveň Francken. Má podle něj silnou armádu a obrovskou bojovou mentalitu. Znepokojuje jej, že vyrábí čtyřikrát více munice než NATO.
Ministr volá po větším zbrojení, aby se snížila šance, že Putin dobude Ukrajinu. „Ale nebudeme schopni Rusy vojensky srazit na kolena, pokud nepošleme statisíce evropských vojáků,“ myslí si Francken. Podle něj se proto Evropa musí soustředit na ekonomické zlomení Ruska.
Francken se domnívá, že Rusko nebude chtít přímo napadnout pobaltské státy, protože jsou v NATO. Podle něj lze očekávat spíš nějaký druh zapojení „zelených mužíčků“, tedy neoznačených ruských vojáků, k anexi části Estonska, Lotyšska či Litvy podobně, jako to Rusko učinilo na Donbasu se separatistickými republikami.
Ruské velvyslanectví v Belgii Franckenova slova odsoudilo jako „provokativní“ a „nezodpovědná“. Podotýká, že ministr „v záchvatu upřímnosti“ naznačil, že s Ruskem nebojuje Ukrajina, ale spíše Západ. Rusko od počátku invaze vykresluje konflikt právě jako boj se Západem, jemuž Ukrajina slouží jako loutka; západní státy to odmítají.
Velvyslanectví dodává, že ministrovy výroky jsou ztělesním militarizace Evropy. „Belgické veřejné mínění a evropské veřejné mínění obecně musí pochopit, že právě tento druh politiky, která někdy překračuje všechny hranice zdravého rozumu, a nikoli Rusko, představuje hrozbu pro budoucnost kontinentu a je schopen jej uvrhnout do další války.“