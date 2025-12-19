Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Současně varoval před vážnými následky v případě, že by Evropská unie na zmrazená ruská aktiva sáhla.
Na úvod televizního vystoupení, během kterého bude v příštích hodinách odpovídat na otázky občanů a novinářů, řekl šéf Kremlu, že strategická iniciativa na bojišti je v ruských rukou, ruská vojska útočí po celé linii fronty a nepřítel ustupuje. Uvedl, že ruské síly vstoupily do ukrajinského města Huljajpole.
„Zatím opravdu nevidíme (na ukrajinské straně) takovou připravenost (přijmout ruské podmínky pro ukončení války),“ odpověděl Putin na úvodní dotaz moderátorky. Nicméně připustil „signály“, že Ukrajinci jsou ochotni „vést jakýsi dialog“. Rusko chce podle něj „konflikt na Ukrajině“ ukončit mírovou cestou. Chce tak učinit na základě principů, které podle svých slov stanovil na ministerstvu zahraničí v roce 2024.
Vzápětí šéf Kremlu vypočítal množství ruských válečných úspěchů, mezi které zahrnul dobytí města Siversk, ovládnutí poloviny města Kosťantynivka a odrážení ukrajinských protiútoků v Pokrovsku v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, postupu ruských vojsk v Záporožské oblasti na jihovýchodě země, kde bojují o město Huljajpole, a také dobytí Kupjansku v Charkovské oblasti na severovýchodě země. „Jsem přesvědčen, že do konce letošního roku ještě budeme svědky úspěchů našich vojsk na linii bojového dotyku,“ prohlásil.
Moskva opakovaně oznámila dobytí Pokrovska, Kupjanska a dalších míst, ale Ukrajina to popřela, vojáky u Kupjanska dokonce navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinští vojáci ovládají téměř 90 procent Kupjanska a již 17 měsíců brání Pokrovsk, kde znovu ovládli severní část města, tvrdil ukrajinský hlavní velitel Oleksandr Syrskyj před dvěma dny.
„Je to umělec, a to talentovaný umělec,“ okomentoval Putin snímek, jak si Zelenskyj před týdnem pořizuje „selfie“ u napůl rozstříleného sloupu u vjezdu do Kupjanska. Tvrdil, že sloup s nápisem Kupjansk teď vypadá úplně jinak a nachází se kilometry od města. „Proč by stál na silnici, zašel by do domu, kdyby Kupjansk ovládali,“ dodal s tím, že nebe nad městem je plné dronů obou stran.
Dosažení míru Moskva podmiňuje územními ústupky ze strany Ukrajiny. Moskva tvrdí, že nepřistoupí na žádné kompromisy ohledně pěti ukrajinských regionů, které prohlásila za připojené k Rusku. Část ukrajinského území, které Rusko požaduje, se ruským vojskům ani za téměř čtyři roky nepodařilo dobýt. Moskva také vylučuje rozmístění západních vojáků na Ukrajině.
Účastníci tiskové konference museli podstoupit test na covid – což je i několik let po skončení pandemie při setkání se 73letým Putinem stále běžnou praxí.
Putinovo vystoupení se koná v době, kdy je otázkou, zda bude souhlasit s ukončením války na Ukrajině, do jaké míry budou evropské mocnosti odsunuty na vedlejší kolej a zda bude mírová dohoda zprostředkovaná Spojenými státy úspěšná.
Ve čtvrtek se zástupci členských zemí EU na summitu v Bruselu po dlouhém vyjednávání dohodli na společné půjčce na finančních trzích, která zajistí financování Ukrajiny na následující dva roky. Využití zmrazených ruských aktiv neprošlo.