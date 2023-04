Nové uspořádání světa podle Ruska. Co lze vyčíst mezi řádky Putinovy zahraniční strategie

Analýza

Zatímco z Evropské unie do Ruska dnes kvůli sankcím nelétá jediná přímá letecká linka, s vízy to funguje relativně dobře. Ve směru do Ruska rozhodně lépe, než by se dalo očekávat. Ruská strana proti očekávání uvolnila pravidla a je třeba možné získat turistické vízum na tři měsíce místo předchozího jednoho či pobývat v Rusku celý rok, pokud tam cizinec má blízkého příbuzného. Jediné omezení je v tom, že ruské úřady nevydávají krátkodobá elektronická víza.