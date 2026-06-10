K deliktům, za které může být dotyčný postižen, patří „diskreditace“ ruské armády, vybízení k zavedení sankcí proti Rusku, „propaganda nacistické symboliky“, výroba a šíření „extremistických materiálů“ či nezaplacení pokuty za zmíněné delikty. Podle zákona se hodnota zabaveného majetku nebude omezovat na výši samotné pokuty, dodal The Moscow Times.
Zákon, který umožní zabavit emigrantům majetek za vyjádření proti válce či proti režimu, schválili ruští poslanci jednomyslně na konci května. Podle právníků jde o nový pokus vyvinout nátlak na novináře, aktivisty, politické emigranty, nezávislá média a blogery žijící v zahraničí, napsal tehdy server BBC News.
Soudy budou moci zabavovat majetek pod záminkou zajištění prostředků na zaplacení pokut za veřejná „protistátní“ vyjádření a zkonfiskovat majetek jakékoliv hodnoty ještě před vlastním posouzením případu. Postačí jen sepsání protokolu o deliktu.
Přijatá novela rozšíří stávající praxi trestání Rusů, kteří v cizině kritizovali válku Ruska proti Ukrajině, represe a politiku režimu ve vlasti, nebo rozšiřovali informace, které ruské úřady pokládají za tvrzení odporující zájmům Ruska.
Postihy hrozí za členství v „nežádoucí“ organizaci, za „diskreditaci“ armády, za popírání zásluh Sovětského svazu o osvobození Evropy od nacismu či za výzvy k zavedení sankcí proti Rusku.
Hlavní změna podle BBC spočívá v tom, že se poprvé v rámci ruské obdoby správního řízení objevuje možnost zabavit občanům jejich majetek.
„Objevuje se pohodlnější mechanismus trestání za vyjádření, za novinářskou práci, za účast ve sdruženích a za kontakty s organizacemi, které ruské úřady pokládají za politicky nebezpečné,“ řekl BBC právník, který si kvůli své bezpečnosti přál zachovat anonymitu.
Zákon podle něj může mít silný odstrašující účinek na lidi v zahraničí, kterým v Rusku zůstaly bankovní účty, nemovitosti, podíly ve firmách, dědictví či jiná aktiva.
„Ti, kdo utekli do ciziny a odtud za peníze západních sponzorů vybízejí k terorismu a extremismu, ospravedlňují nacismus a pomlouvají naše vojáky a důstojníky, si musí uvědomit, že ponesou odpovědnost za své počínání, a to jak za trestné činy, tak za správní přestupky,“ prohlásil podle serveru Mediazona předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin.