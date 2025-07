Ukrajinci novou hybridní zbraň označovanou někdy jako „raketobomba“ zlikvidovali v sobotu během dalšího vzdušného útoku na milionové průmyslové město na Dněpru. A z vyjádření ruských expertů je patrné, že Moskva do nové experimentální pumy vkládá velké naděje.

Dnipro leží více než sto kilometrů od linie fronty. Často se stává cílem šahídů, balistických raket či střel s plochou dráhou letu, od klasických klouzavých pum svrhávaných z taktických bitevníků Su-24 a doletem kolem sedmdesáti kilometrů ale zůstávalo v bezpečné vzdálenosti.

To se ovšem nyní mění, ruské vzdušné síly si v Dnipru otestovaly novou a levnější zbraň pro údery v týlu. „Ukazuje se, jak je důležité rozšířit sortiment munice. Letouny operačně-taktického letectva nyní mohou zasahovat cíle ve vzdálenosti více než sto kilometrů od místa vypuštění. To dříve zvládaly pouze strategické bombardéry,“ konstatuje ruský telegramový kanál Rybar.

Podle ukrajinských zdrojů byla nová hybridní munice Grom-1 sestrojena na bázi rakety Ch-38. Maximální dolet se odhaduje na 120 až 150 kilometrů, akční rádius prodlužuje vlastní motor. Bojová hlavice váží 250 kilogramů a její účinnost je 1,8krát větší než tříštivo-trhavá letecká bomba OFAB-250-270. Grom-1 je možné umístit jak do vnitřní pumovnice, tak na vnější závěsné body.

Víkendové nasazení v Dnipru nepředstavuje úplně první případ, kdy Rusové tento hybrid mezi klouzavou pumou a raketou použili. Na podzim 2024 ji podle agentury RBK Ukrajina svrhli na Charkov a na Kosťantynivku. Masovou výrobu zatím brzdí západní sankce a nedostatek komponentů.

Podle ukrajinských zdrojů jde perspektivně o jednu z nejnebezpečnějších ruských zbraní, protože by mohla rapidně rozšířit rozsah ruského vzdušného teroru proti velkým městům v týlu. A nepochybně by dále zvýšila tlak na ukrajinskou protivzdušnou obranu, která je už nyní zahlcena kamikaze drony a musí šetřit každou protiraketu.

Do sestřelování nových ruských raketobomb by se podle ukrajinských expertů mohlo zapojit letectvo. „Pokud bude nablízku náš stíhací letoun, například F-16, tak ji může sestřelit. Je to dostatečně vhodný cíl, abychom na to byli připraveni,“ uvedl pro Suspilne Alexandr Kočetkov, bývalý inženýr dněpropetrovské konstrukční kanceláře Južnoje, která v dobách SSSR navrhovala rakety.