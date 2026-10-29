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Ruská ponorka vystřelila směrem k NATO raketu schopnou nést jaderné hlavice

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  16:19aktualizováno  16:19
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Rusko směrem k zemím Severoatlantické aliance vyslalo raketu RSM-56 Bulava. Ta má dolet přes osm tisíc kilometrů a je schopná nést i jaderné hlavice, pochlubilo se ruské ministerstvo obrany.

Raketu typu Bulava podle ruského ministerstva obrany odpálili z balistické ponorky Generalissimo Suvorov, vyslané do Ochotského moře v severozápadní části Tichého oceánu.

Rusko odpálilo z ponorky jaderně schopnou raketu Bulava
Ruská ponorka na jaderný pohon Car Alexandr III. úspěšně otestovala vypuštění balistické střely Bulava, která může nést jaderné hlavice. K testu podle Moskvy došlo v Bílém moři. (5. listopadu 2023)
Ruský prezident Vladimir Putin na jednání s americkým vyslancem Stevem Witkoffem. (21. října 2026)
Norský premiér Jonas Gahr Störe (vlevo) a finský prezident Alexander Stubb. (20. října 2026)
15 fotografií

Mezikontinentální balistická střela překonala přibližně 5 400 kilometrů, než dopadla na raketový polygon Čiža na poloostrově Kanin v Něneckém autonomním okruhu v Archangelské oblasti.

To je zhruba 517 kilometrů od norského Vardø a 610 kilometrů od finského Nuorgamu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Test se odehrál krátce poté, co ruský vládce po telefonu hovořil s finským prezidentem Alexanderem Stubbem a norským premiérem Jonasem Gahrem Størem.

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