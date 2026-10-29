Ruská ponorka vystřelila směrem k NATO raketu schopnou nést jaderné hlavice

Raketu typu Bulava podle ruského ministerstva obrany odpálili z balistické ponorky Generalissimo Suvorov, vyslané do Ochotského moře v severozápadní části Tichého oceánu.
Mezikontinentální balistická střela překonala přibližně 5 400 kilometrů, než dopadla na raketový polygon Čiža na poloostrově Kanin v Něneckém autonomním okruhu v Archangelské oblasti.
To je zhruba 517 kilometrů od norského Vardø a 610 kilometrů od finského Nuorgamu.
Test se odehrál krátce poté, co ruský vládce po telefonu hovořil s finským prezidentem Alexanderem Stubbem a norským premiérem Jonasem Gahrem Størem.