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Ruské rakety v Kyjevě zabily dva lidi. Na agresora se dost netlačí, reaguje Zelenskyj

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  7:25aktualizováno  7:25
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Po ruském raketovém útoku v Kyjevě zemřeli nejméně dva lidé, další jsou...

Po ruském raketovém útoku v Kyjevě zemřeli nejméně dva lidé, další jsou zranění. (24. září 2026) | foto: Reuters

Bytový dům v Kyjevě byl zasažen ruským dronovým útokem. (22. září 2026)
Bytový dům v Kyjevě byl zasažen ruským dronovým útokem. (22. září 2026)
Bytový dům v Kyjevě byl zasažen ruským dronovým útokem. (22. září 2026)
Bytový dům v Kyjevě byl zasažen ruským dronovým útokem. (22. září 2026)
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Dva lidé zemřeli a tři utrpěli zranění po ruském raketovém útoku na hlavní město Ukrajiny. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že úder metropoli zasáhl ve čtvrtek nad ránem po 1:00 místního času (půlnoc SELČ). Nálet odsoudil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle nějž k nim dochází opakovaně kvůli nedostatečnému tlaku na Moskvu.

Svědci pro agenturu Reuters uvedli, že po 1:00 místního času zaznělo několik výbuchů. Neoficiální kanály na sociální síti Telegram ukázaly záběry toho, co popsaly jako oheň osvětlující obzor.

„Výbuchy v Kyjevě, hlavní město je pod palbou balistických raket. Zůstaňte v krytech!“ napsal Kličko na sociální síti Telegram. Do třech městských obvodů, kde na zem padaly trosky budov, byly vyslány záchranné složky. Dodal, že byla zničena i část obytného domu.

Všichni tři zranění jsou zdravotníci. Jedna z obětí se nacházela na parkovišti porodnice, jejíž část fasády byla poškozena, stejně jako nedaleká klinika.

„Každý takový útok se odehrává proto, že tlak na agresora není dostatečný a Rusko věří, že se může i nadále spoléhat na balistický teror. Právě teď mají Spojené státy příležitost reagovat rázně. Potřebujeme protiraketové systémy k ochraně životů. Musíme uvalit sankce na Rusko a na ty, kteří mu pomáhají vydělávat peníze,“ napsal na Telegramu Zelenskyj, který se účastní zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Ruské síly pokračovaly v útocích na metropoli i po většinu středy, kdy podle Klička zemřeli dva lidé a 45 dalších bylo zraněno. Ukrajina čelí ruské vojenské agresi od února 2022.

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