Rakety vypálené na Ukrajinu dopadly u Volgogradu. UFO, píší ruská média

„Je to hrůza, všechny stromy to smetlo. Válejí se tu nějaké dráty a desky (s plošnými spoji) a ještě další součástky. Spadlo to seshora,“ vylíčil své dojmy jeden z očitých svědků.

Incident se odehrál u vsi Dubovoje. Podle předsedy místní samosprávy Alexeje Goleva „cosi spadlo v polích“ a „cosi na pozemek soukromého domu“, kde byla poškozena jedna kůlna. „Zatím se nepodařilo zjistit, o co jde. Místo bylo ohrazeno a čekáme na vojáky,“ dodal Golev.

Na místo nakonec dorazili zástupci ministerstva pro mimořádné situace, podle kterých by se novináři měli ptát ministerstva obrany. Vyjádření se zdržely i okresní úřady. Jen zdůraznily, že nikdo nebyl zabit, ani neutrpěl zranění. Velitelství jižního vojenského okruhu Ruska na dotazy ruských médií dosud neodpovědělo.

Ukrajinska pravda odhadla, že úlomky se podobají střelám s plochou dráhou letu o velkém doletu Ch-101/Ch-102, které jsou součástí výzbroje ruských strategických bombardérů Tu-95 a Tu-160. Podle dostupných informací střela označená Ch-101 je vyzbrojena konvenční hlavicí, zatímco Ch-102 nese hlavici jadernou. Deník dodal, že Rusové při dnešním vzdušném útoku proti Ukrajině použili 76 střel, z nichž 72 bylo Ch-101, Kalibr a Ch-22, a čtyři řízené letecké rakety.

Podle ukrajinského listu se objevily i dohady, že u Volgogradu dopadly střely bez bojových hlavic, odpalované kvůli zmatení protivzdušné obrany, protože jinak – s bojovými hlavicemi – by napáchaly mnohem větší škody.

Kyjevem v pátek otřásly výbuchy, exploze byly hlášeny i z jiných míst Ukrajiny. Některá města se podle úřadů ocitla bez elektřiny. Úder poškodil devět energetických zařízení, uvedl ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko.

Dva lidé zemřeli a další utrpěli zranění, když ruská střela zasáhla obytnou budovu ve městě Kryvyj Rih. Protivzdušná obrana podle náčelníka ukrajinského generálního štábu Valerije Zalužného sestřelila 60 ze 76 ruských střel.