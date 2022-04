Opravdu neskončí na ukrajinské frontě? Noví ruští branci se bojí vojny, řada z nich prchá ze země

/OD SPOLUPRACOVNÍKA V RUSKU/ Vladimir Putin podepsal prezidentský výnos o zahájení jarního odvodu branců do zbraně. Dva týdny médii postrádaný ministr obrany Sergej Šojgu slíbil, že bažanti nepůjdou přímo na frontu. I přesto se v Rusku obávají, že by noví branci mohli být posláni do bojů v sousední zemi.