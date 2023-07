Válka? Přes polovinu Rusů si přeje mír, říká nezávislý ruský sociolog. Pasivně však čekají, až jim spadne do klína

Rusové však pasivně čekají, až jim mír spadne do klína. Anebo ruská armáda zvítězí.

Lidovky.cz: Otřásla vzpoura šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina pozicí Vladimira Putina? Tato událost ukázala, že ruský prezident není schopen absolutně kontrolovat situaci v zemi.

Podle našich údajů se Prigožinova vzpoura na Putinově popularitě nijak neodrazila. Domnívám se, že je to z toho důvodu, že byla krátká – trvala jen něco přes 24 hodin –, a asi ne všem Rusům došlo, co se dělo. Mnozí neměli vůbec informace o tom, co se dělo. A dokonce ti, kteří o vzpouře věděli, nestihli na vzniklou situaci emočně zareagovat.

Náš pravidelný průzkum veřejného mínění připadl právě na den, kdy došlo ke vzpouře. Naše dotazování trvá několik dní a během třetího dne došlo k událostem s wagnerovci. Právě v sobotu jsme zaregistrovali, že Putinova popularita mírně poklesla. Ale v následujících dnech, v neděli, pondělí a úterý, se vrátila na předchozí úroveň. Proto se v porovnání s předchozím měřením prakticky nijak nezměnila.

Je nutné si ale uvědomit, že měření popularity reagují na důležité události s jistým zpožděním. Nejdřív se musí něco špatného stát, potom na to musí lidé nějak reagovat a až poté se to promítne do průzkumu. Je to přirozená prodleva.

A je tu ještě jedna věc, na kterou nesmíme zapomínat. Putin na vzpouru veřejně reagoval. Hned v sobotu 24. června vystoupil v televizi se svým projevem. A v následujících dnech ještě několikrát. Tyto Putinovy projevy lidem jako vysvětlení situace stačily. Protože vzpoura rychle skončila, většina Rusů nabyla dojmu, že všechno bylo pod kontrolou a Putin dělal všechno správně. V jejich očích se ukázal spíš jako silný vůdce než slaboch.

Lidovky.cz: A ta menšina, jak ta vzpouru a Putina vnímala?