Rusové poprvé zatýkali za „satanistické hnutí“. Fanoušek komiksů mířil na festival

Soud v Petrohradu v úterý oznámil, že odsoudil Arťoma Repina k 12 dnům vězení za držení symbolů spojených s „extremistickou organizací“. Jedná se o první případ potrestání podle zákona, který v červenci přijal ruský Nejvyšší soud, když zakázal „mezinárodní satanistické hnutí“ – organizaci, kterou kritici označují za vymyšlenou.
Muže zatkli v sobotu, když mířil na festival komiksu a popkultury NecroComiCon. Podle svědků byl oblečený v kostýmu kněze a měl make-up.
Podle policie měl u sebe „ďábelské“ předměty, jako například pohár s pentagramem, vyobrazení okultní postavy Bafometa (pohanské božstvo s kozlí hlavou – pozn. red) a knihu satanistických rituálů. Právě za držení těchto symbolů mu soud trest uložil.
Samotný festival, vlivným ruským pravoslavným hnutím označen za „satanistický“, policie uzavřela jen pár hodin po zahájení. Organizátora festivalu, Kazachstánce Alexeje Samsonova, zadrželi a čeká ho deportace.
Policie Samsonova, který je dlouholetým rezidentem Petrohradu, obvinila z toho, že razítko na jeho migrační kartě je neplatné. Soud Samsonovovi vyměřil pokutu a nařídil jeho převezení do zadržovacího centra za účelem následné deportace, která má proběhnout do začátku příštího roku.
Zásah zapadá do širšího válečného kontextu. Sám prezident Putin již dříve spojil válku na Ukrajině s bojem proti „naprostému satanismu“, který podle něj ztělesňují například manželství osob stejného pohlaví a práva LGBT komunity. Podle platných ruských zákonů hrozí za vystavování „satanistických“ symbolů pokuta až 2 000 rublů (přibližně 500 korun) nebo trest odnětí svobody až na 15 dní.