Walesa nezavrhnul Putina, označil ho za ‚moudrého člověka‘. Stěžoval si na své domácí odpůrce

Varšava/Moskva Bývalý polský prezident Lech Walesa v rozhovoru pro ruskou agenturu RIA Novosti vyčetl Rusku, že na rozdíl od Německa se dosud nedokázalo „vyzpovídat“ ze svých hříchů na Polsku. Nicméně se domnívá, že by dokázal vhodnými argumenty přimět ruského prezidenta Vladimira Putina jako „moudrého člověka“ ke změně politiky a ke zlepšení rusko-polských vztahů. Walesa v interview označil své odpůrce, šéfa vládní strany Jaroslawa Kaczyńského a premiéra Mateusze Morawieckého, za „neštěstí“. Rusko se podle něj zase nedokáže najít v nové realitě, kdy už není supervelmocí.

„Bojovali jsme víc s Němci než s Rusy. Ale s Němci jsme se už usmířili, a s Rusy ne, protože Němci přiznali všechno, co udělali, a bylo to upřímné doznání. Rusko se nikdy nepřiznalo. Potřebujeme pravdu a upřímnost,“ zdůraznil Walesa v narážce na historické křivdy, zejména masakr polských důstojníků v sovětském zajetí za druhé světové války a poválečné podrobení Polska Moskvě.



Z tohoto hlediska obhajoval i bourání pomníků sovětských vojáků v Polsku, které roztrpčuje Rusy. „Polsko nebylo svobodné. Polsko si samo nevládlo. Z jednoho područí jsme se dostali do druhého. Tak to bylo. Vojáci za to nemohou, hřbitovy za to nemohou, ale co se dá dělat, když mentalita lidí je taková,“ vysvětloval vůdce nekomunistických odborů Solidarita z 80. let a prezident z let 1990-95.

„Jsme sousedi, musíme spolu jednat. Proč by na nás měli Američani a další vydělávat? K čemu nám to je?“ pokračoval Walesa. Připomněl, že z Polska je to do Moskvy blíže než do New Yorku. „Musíme mít dobré vztahy. Protože když my se hádáme, třetí na tom vydělává. Z této cesty (svárů) musíme co nejdříve sejít, musíme se dohodnout,“ zdůraznil.

„Kdybych měl více jednání s Putinem, tak by se mu to dalo vysvětlit. Nechal by se přesvědčit, protože je to moudrý člověk,“ odhadl Walesa. Prý kdyby měl k ruskému prezidentovi přístup, dodal by mu trošku jiné argumenty, než dostává nyní, aby dospěl k „hezké politice“, jakou svého času v 90. letech dělal s Putinovým předchůdcem Borisem Jelcinem.