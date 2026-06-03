Záběry sdílené na sociálních sítích ukazují požár a hustý černý dým stoupající podle všeho z ropného terminálu ve městě.
„Petrohrad vítá hosty ekonomického fóra velmi vřele. Ropný terminál se zřejmě rozhodl oslavit zahájení fóra ještě před ostatními. Vítejte, vážení hosté – dnes je ve městě trochu horko!“ komentovala Nexta na síti X.
„Dnes ráno začala úvodní přednáška na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu s názvem ‚Sankce proti dronům a jejich dopad na ruský ropný průmysl‘. Bonus: přednášku lze sledovat online zdarma. Doufám, že si všichni účastníci dělají podrobné poznámky,“ napsala v příspěvku bývalá ukrajinská diplomatka Maria Drutska.
Alexandr Drozděnko, gubernátor Leningradské oblasti obklopující Petrohrad, brzy ráno informoval o několika sestřelených dronech, jejichž bilanci postupně zvýšil na 59.
„Poškozeno bylo několik objektů. V současnosti se likvidují následky. Několik lidí bylo zraněno. Oběti na životech nejsou,“ uvedl později gubernátor Petrohradu Alexandr Beglov, podle něhož ukrajinské ozbrojené síly zaútočily na infrastrukturní objekty ve třech petrohradských čtvrtích.
Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, které potrvá do 6. června, je označováno za ruský Davos. V Davosu ve Švýcarsku se konají výroční zasedání Světového ekonomického fóra, které patří nejvýznamnějším událostem tohoto typu. Známou akcí bývalo do ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 i ekonomické fórum v Petrohradě, kterého se ale evropští a američtí obchodní lídři přestali kvůli válce účastnit.
Spojené státy nicméně budou mít letos v Petrohradu po letech svého zástupce, a to šéfa Komise Spojených států pro krásná umění (CFA) Rodneyho Mimse Cooka. CFA je nezávislá agentura federální vlády, která například schválila plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu tanečního sálu v Bílém domě nebo návrh chystaného vítězného oblouku ve Washingtonu.
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2. června 2026