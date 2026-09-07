Lavina na Kavkaze zabila 11 lidí, zasáhla výcvikový tábor bezpečnostních složek

Neštěstí se stalo v neděli odpoledne v soutěsce Bezengi. Lavina, která se sesunula z pětitisícové hory Mižirgi, zasáhla skupinu 33 lidí. Deseti z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a šest se pohřešuje, uvedlo ministerstvo.
Do pomoci horolezcům a pátrání po pohřešovaných se zapojilo více než 50 záchranářů, nicméně jejich úsilí komplikuje náročný terén a vysoké riziko pádu dalších lavin.
Skupina horolezců, které zasáhla lavina v soutěsce, podstupovala výcvik určený příslušníkům bezpečnostních složek. Nešlo o sportovní lezení, řekl listu Kommersant předseda výboru sportovního alpinismu Federace horolezců Ruska (FAR) Alexandr Jakovenko.
Účastníci se ubytovali ve stanovém táboře, odkud odcházeli na místa určená k tréninku, kde trávili několik dní, aby se zdokonalili v pohybu po ledovci a v organizaci jištění. Následně se měli vrátit do stanového tábora.
Lavina podle Jakovenka zasáhla jak tábor, tak místa, kde se konala školení. Mezi účastníky nebyli pohraničníci, dodal. Výcvik příslušníků bezpečnostních složek podle programu FAR je podle Jakovenka běžnou praxí, na školení se podílejí civilní instruktoři a experti federace.