Rusko čile obchoduje se Severní Koreou. Za granáty posílá hladovějícímu totalitnímu režimu potraviny

Severní Korea podle Soulu od zmiňovaného podzimního setkání odeslala do Ruska asi 6700 kontejnerů munice, aby podpořila Moskvu v jejím už dva roky trvajícím válečném tažení na Ukrajině. Do kontejnerů se podle Sin Won-sika mohly vejít více než tři miliony dělostřeleckých granátů ráže 152 milimetrů nebo půl milionu granátů ráže 122 milimetrů. „Mohl to být i mix těchto typů,“ dodal jihokorejský ministr.

Prokleté, ale lepší než nic

Zajímavé přitom je, že sami Rusové si začátkem letošního roku na kvalitu severokorejských granátů stěžovali. „Podle dělostřelců mají poloviční dolet než naše,“ stálo v lednu například na telegramovém účtu válečného kanálu Gray Zone. S tím, že severokorejské granáty jsou prý „prokleté“. Nakonec ale zřejmě převládl názor, že je lepší mít severokorejské granáty než se trápit jejich nedostatkem.