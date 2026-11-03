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Rusko shodilo bomby na školu nabízející humanitární pomoc, tři desítky mrtvých

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  9:57aktualizováno  9:57
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Počet obětí pondělního ruského vzdušného útoku na centrum humanitární pomoci v ukrajinské Záporožské oblasti vzrostl k dnešku na 29, oznámil šéf oblastní správy Mychajlo Semikin. Dodal, že dalších 48 osob je dál pohřešováno. Zraněných je pět.

Válka na Ukrajině

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Ruské letectvo svrhlo třítunové bomby na obec Komyšuvacha, která leží na hlavním silničním tahu jihovýchodně do Záporoží a severně od frontové linie. Zasáhlo budovu školy, kde byla podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského lidem rozdělována humanitární pomoc.

První bomby ruská armáda podle něho svrhla na místo v době, kdy tam dorazili lidé, další dopadly o něco později na kryt, kde hledali bezpečí.

„Rozsah tragédie je strašný. Za každým číslem se skrývá lidský život, rodina, která přišla o své nejdražší, nebo stále čeká na zprávy o svých blízkých,“ napsal Semikin. Mezi oběťmi jsou také dva záchranáři a čtyři policisté.

Ruská armáda se k útokům na Komyšuvachu nevyjádřila.

V celé Záporožské oblasti je dnes den smutku.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.

Komyšuvacha

Komyšuvacha

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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