Putin poznamenal, že „ruský charakter a síla ducha se v těžkých časech projevují obzvláště silně“. „Sovětský lid vrátil suverenitu těm zemím, které kapitulovaly před nacistickým Německem,“ zdůraznil.
Šéf Kremlu poznamenal, že hrdinské činy národů Sovětského svazu ukázaly, že věrnost vlasti je nejvyšší spravedlností, schopnou sjednotit miliony lidí.
Přehlídky se účastní pouze pěší jednotky. „Vzhledem k operační situaci se letos nezúčastní mechanizovaná kolona, kadeti Suvorova a Nachimova,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany. Již dříve oznámilo, že plánuje účast leteckých svazků.
Vojenská přehlídka v Petrohradu na počest 81. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce začala podle agentury TASS přehlídkovým rozestavením účastníků speciální vojenské operace: vojáků ze skupiny vojsk „Sever“, vytvořené začátkem roku 2024 na základě obnoveného Leningradského vojenského okruhu pod velením generálplukovníka Jevgenije Nikiforova.
Podle ruského ministerstva obrany „přenos přehlídky představuje práci vojáků ze všech složek a druhů ozbrojených sil, kteří plní úkoly ve speciální vojenské operační zóně, a také těch, kteří jsou v bojové službě a bojové službě, včetně posádek na velitelských stanovištích strategických raketových sil, vzdušných sil a na lodích námořnictva.“
„Během letecké části přehlídky přeletí nad Rudým náměstím letadla ruských akrobatických skupin a na konci přehlídky piloti útočných letounů Su-25 zbarví moskevskou oblohu barvami ruské vlajky,“ uvedlo také ministerstvo.
Mezi posledními na pódium s nejvyššími funkcionáři dorazil Putin s běloruskou hlavou státu Alexandrem Lukašenkem.
Loňské přehlídky k 80. výročí se podle tohoto serveru zúčastnilo přibližně 11 tisíc vojáků a téměř 200 vojenských vozidel. Přicestovalo kolem 30 světových vůdců, včetně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.
Rusko už pátým rokem vede válku proti sousední zemi a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko na nepřátelském území. V pondělí Moskva oznámila na pátek a dnešek příměří v bojích a v případě narušení svých oslav pohrozila masivním vzdušným útokem na Kyjev.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně ohlásil klid zbraní od půlnoci na středu. Obě strany se poté vinily z porušování jednostranných příměří. V pátek ale americký prezident Donald Trump oznámil klid zbraní platící od dneška do pondělí a toto příměří potvrdil Kyjev i Moskva.
Dnešní přehlídky v Moskvě se podle The Moscow Times má zúčastnit i laoský vůdce Thongloun Sisoulit či malajsijský král Sultán Ibrahim. Podle agentury RIA Novosti nechybí ani vůdci Kazachstánu a Uzbekistánu. Do Moskvy v pátek přiletěl slovenský premiér Robert Fico, který ale řekl, že se přehlídky nezúčastní. Avizoval setkání s Putinem.
Oslavy letos utlumily také ruské regiony. Některé z nich – především v západních částech Ruska – vojenské přehlídky zrušily zcela, další je uspořádají v „lehkém“ formátu, píše BBC. Úřady po celé zemi – až na výjimky – zrušily také takzvané pochody Nesmrtelného pluku, uvedl The Moscow Times. Při něm lidé nesou portréty svých příbuzných, veteránů z druhé světové války.
Ruská válka proti Ukrajině už trvá déle, než sovětský boj ve druhé světové válce, píše The Moscow Times. Rusko pro sovětský boj proti nacistickému Německu používá termín Velká vlastenecká válka. Ta označuje část druhé světové války, která začala v červnu 1941 napadením Sovětského svazu Německem. Do té doby byly obě země fakticky spojenci na základě tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov. Válečné vítězství se v Rusku slaví o den později než v Evropě, protože v době podpisu německé kapitulace bylo v Berlíně 23 hodin večer, ale v Moskvě už byla hodina po půlnoci.
9. května 2025