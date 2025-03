14:23 , aktualizováno 14:23

Tamní zákony to sice zakazují, ale to nevadí. Ruské firmy, ale i úřady si do svých inzerátů a výběrových řízení bez servítek píšou, jací zájemci se mají hlásit – Slované. Požadavky na slovanské vzezření se týkají nabídek pro úklidové firmy či ostrahu obchodních center. A nejde jen o pestrou paletu etnik žijících v Rusku. Otevřená forma diskriminace se takto snaží odehnat i středoasijské přistěhovalce.