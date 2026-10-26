„I když nesouhlasíme s válkou na Ukrajině a jasně říkáme, že Ruská federace porušila mezinárodní právo, my s ní musíme komunikovat a chránit slovenské zájmy,“ uvedl v prohlášení slovenského ministerstva zahraničí Blanár, který do ruské metropole přicestoval na zasedání mezivládní komise.
Formát mezivládní komise vnímá jako „důležitý nástroj pro dialog, který je nevyhnutelný pro národně-státní zájmy“ Slovenska. Podle ruské státní agentury TASS jde o první takové zasedání mezi Slovenskem a Ruskem po pěti letech.
Předmětem bude podle Moskvy mimo jiné spolupráce v energetice, včetně dodávek ruského plynu, ropy a jaderného paliva, či otázka přístupu k ruským sportovcům.
Mezivládní komise, jež se zabývá hospodářskou, vědecko-technickou spoluprací, byla neaktivní od února 2022, kdy Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Její dosud poslední, 21. zasedání se uskutečnilo v Bratislavě 12. listopadu 2021.
Blanárova cesta vyvolala kritiku slovenské opozice, která se obává zesílení ruských zpravodajských aktivit na Slovensku i v Evropské unii.
Korčok řekl, že Blanár žádá Rusko o souhlas se zaměstnáváním až 30 místo nynějších 16 ruských občanů na slovenské ambasádě v Moskvě výměnou za slovenský souhlas s navýšením počtu diplomatických pracovníků na ruském velvyslanectví na Slovensku. Opozice tvrdí, že takový krok by znamenal otevření dveří ruským agentům. V posledním období Rakousko a Maďarsko vyhostily ruské diplomaty a zdůvodnily to tím, že se podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce.
Podle Korčoka by Slovensko mělo normalizovat své vztahy nikoliv s Ruskem, ale s Německem, které je důležitým zahraničním investorem na Slovensku a také jeho největším obchodním partnerem. Německý ministr zahraničí Johann Wadephul v září při návštěvě Slovenska řekl, že největší ohrožení pro svobodu Evropy přichází z Moskvy a že největší hrozbou pro Evropu je imperialismus ruského prezidenta Vladimira Putina.
Slovensko za bývalé vlády, která na rozdíl od nynějšího kabinetu premiéra Roberta Fica vojensky podporovala Kyjev při obraně vůči ruské invazi, rozhodlo o snížení počtu pracovníků ruské ambasády v zemi a několik z nich vyhostilo.