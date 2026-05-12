„Obešel celý stůl, aby se pozdravil s Rusy.“ Kremelský novinář si dělá legraci z Fica

  16:30
Rusko uznává jen sílu a vstřícnost považuje za slabost. A té se nakonec vždy vysměje. Přesně v tomto duchu se nesla reportáž ruské televize Rossija 1. Kremelský zpravodaj Pavel Zarubin v ní s ironií a posměchem shrnul víkendovou návštěvu slovenského premiéra Roberta Fica v Moskvě. Podle dvorního novináře režimu ji provázely humorné momenty. Fico byl prakticky jediný významnější evropský politik, který s diktátorem Vladimirem Putinem oslavil výročí konce druhé světové války.
Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (9. května 2026) | foto: Reuters

Do Moskvy na oslavy dorazil také slovenský premiér Robert Fico. (9. května 2026)
Ruský reportér z Kremlu Pavel Zarubin (24. února 2025)
Zarubin se ve svém videu zaměřil na několik momentů z Ficovy návštěvy. Například na to, že vojáci museli pro slovenského premiéra a ruského vládce otevřít dveře hned několikrát, než vstoupili do sálu, kde už na ně čekali ostatní účastníci schůzky. Fico s Putinem byli totiž „tak zabraní“ do hovoru, že vešli až později.

Novinář, který Rusům přinesl už mnoho rozhovorů s Putinem a ukázal jim i vládcovy soukromé komnaty, zaznamenal třeba to, že šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov pohotově situaci s dveřmi obrátil ve vtip. „Děkujeme, to je všechno,“ zažertoval, jako by už snad bylo po schůzce. Lavrov ostatně zaujal i zaťatou pěstí, kterou předvedl, když se ptal na Ficův zdravotní stav a „bojovného ducha“.

Dvorní novinář Kremlu si také povšiml, že si host ze Slovenska nešel ihned sednout ke svým kolegům. Cestou za nimi se zarazil, otočil a obešel pro současného Putina typický obří stůl. A zatímco sám diktátor na druhou stranu stolu jen zamával, Fico potřásl rukou každému ruskému ministrovi zvlášť a popřál mu hezký Den vítězství.

Pobaveně se Zarubin vyjádřil i ke členům slovenské delegace, konkrétně tedy k velvyslanci Peteru Priputenovi a jmenovce, kterou měl na stole. „Mnozí ji četli jako ‚Priputin‘,“ řekl reportér. U vlastního jednání pak mimo jiné zaznělo, že se Putin s Ficem mezi čtyřma očima bavili třeba o tom, že Rusko udělá vše pro to, aby naplnilo slovenské energetické potřeby.

Fico byl kromě několika balkánských politiků a běloruského vládce Alexandra Lukašenka jediným lídrem z Evropy, který se letošních oslav výročí konce druhé světové války v Moskvě zúčastnil. Položil věnec u hrobu neznámého vojína a sešel se s Putinem, na tradiční vojenskou přehlídku na Rudém náměstí však nešel.

