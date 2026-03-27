Ministerstvo spravedlnosti uznalo Medveděva za „zahraničního agenta“ v září 2022. O tři roky byl v nepřítomnosti odsouzen k deseti letům odnětí svobody kvůli takzvanému šíření falešných zpráv o ruské armádě a její diskreditaci.
Důvodem pro nové stíhání se staly jeho výroky ve videích na YouTube kanálu Rádia Svoboda věnovaných válce Ruska proti Ukrajině. Podle vyšetřovatelů byl Medveděv dvakrát postaven před správní soud za porušení pravidel činnosti „zahraničního agenta“, ale pokračoval v šíření materiálů bez odpovídajícího označení.
Existence dvou správních protokolů může být důvodem pro zahájení trestního řízení podle stejného článku. Sám Medvěděv na to zareagoval na svém Facebooku, kde se k rozsudku, který padl bez jeho přítomnosti, ostře vyjádřil.
„Teď jsem dvojnásobným laureátem Putinovy ceny, k deseti letům (“fake news“ o Buče a sestřelení boeingu) přidali jedenáct a půl za nesplnění jakýchsi povinností. Celkem 21,5 roku, v nepřítomnosti vyjdu z vězení jako starý dědek – ale tohle kňourání ruské Themis mi je úplně u prdele, ať mě klidně v nepřítomnosti zastřelí. Psi štěkají – karavana jde dál.“
Sergej Medveděv je historik, politolog, novinář a spisovatel. V minulosti byl také profesorem na Vysoké škole ekonomické v Moskvě. Na Rádiu Svoboda vede pořad Archeologie. Také je autorem mnoha knih jako Návrat ruského Leviathana nebo Válka, vyrobeno v Rusku. Na portálu iDNES.cz mu vycházejí komentáře o současném Rusku.