Specnaz po boku pěchoty. Rusko zničilo své speciální síly, vyplývá z dokumentů

Válka na Ukrajině zdecimovala jednotky ruských speciálních sil a Moskvě bude trvat roky, než je obnoví, domnívají se američtí představitelé. Podle listu The Washington Post (WP) to uvádějí utajené dokumenty, které unikly na internet. Američané míní, že ruští velitelé se příliš spoléhali na Specnaz a nasadili je spolu s pěchotou do přední linie.