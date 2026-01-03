Nainstalujte si Max, nebo... Kreml chce aplikací sledovat každý aspekt života Rusů

Vláda letos představila Max jako moderní digitální centrum. Aplikace propojuje chatování s přístupem ke státním službám, školám i lékařům. Podle oficiální rétoriky má lidem zjednodušit život. Kritici ale podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) varují, že v reálu rozšiřuje státní kontrolu.
Max zapadá do dlouhodobé strategie Kremlu vytlačit z Ruska zahraniční platformy a nahradit je domácími, plně kontrolovanými službami. Úřady zpomalují či omezují aplikace, jako je WhatsApp a Telegram, zatímco Max podporují masivní reklamou a vystoupeními politiků včetně prezidenta.
Zaměstnanci státních institucí líčí, že jim nadřízení přikazují si aplikaci nainstalovat, jinak riskují problémy v práci.
„Max byl poslední kapka,“ uvedla Oksana ze Petrohradu, která na městském úřadu raději dala výpověď. Její šéf jí údajně vysvětlil, že „všechny sociální sítě někdo sleduje, ale Max sleduje jen FSB“, a naznačil, že odmítnutí by mohlo vzbudit pozornost bezpečnostních složek.
Rodiče dětí na základních školách si stěžují, že učitelé vyžadují veškerou komunikaci výhradně přes Max. Jedna matka popsala, jak její syn nesměl jít se třídou do kina, protože nepotvrdila souhlas přes aplikaci.
Podobný tlak panuje také na univerzitách. Studenti z různých regionů uvádějí, že je vedení varovalo: bez Maxu nesloží zkoušky nebo je vyloučí. Někde po nich chtěli písemné vysvětlení odmítnutí, jinde jim hrozili zamezením vstupu do budov bez digitální propustky vázané na aplikaci.
Ruské úřady se už roky snaží dostat digitální komunikaci obyvatel pod kontrolu. Max jim umožňuje soustředit zprávy, digitální identitu i státní služby do jednoho systému, který mohou regulovat a monitorovat.
Max je od září na seznamu povinných předinstalovaných aplikací na všech mobilních telefonech a tabletech prodávaných v Rusku. Platí to také na Moskvou okupovaných územích na Ukrajině.
Aktivista Michail Klimarev upozorňuje, že samotný rozsah kampaně by měl lidi varovat. „Musíte si všimnout, jaké zdroje stát používá, aby Max prosadil – všemi prostředky, včetně osobní podpory Vladimira Putina. Už to samo o sobě je dostatečný důvod držet se od toho dál,“ řekl RFE.
Podle listopadového průzkumu veřejného mínění 68 procent Rusů Max vůbec nepoužívá. Mnozí, kteří si aplikaci stáhli, ji otevírají jen výjimečně. Nejčastěji ji využívají ke zprávám s rodinou či školou.
Válka na Ukrajině
Prokremelská média tvrdí, že aplikace má už na 50 milionů uživatelů. Jde podle nich o skvělý způsob, jak „udržet krok s aktuálním děním“.
Někteří zaměstnanci přiznávají, že nadřízeným lžou a tvrdí, že aplikaci mají. Jiní uvažují o druhém telefonu nebo o oddělených digitálních identitách, aby osobní komunikaci udrželi mimo dosah státních systémů.
Tlak se přitom může ještě zvýšit. Regulátoři zvažují, že banky budou smět posílat bezpečnostní kódy a upozornění jen přes Max. Další klíčové funkce státní správy se už nyní přesouvají k povinnému propojení s touto aplikací.
Dohled také na Ukrajině
„Strategie Kremlu je jasná: udělat z Maxu páteř online života v Rusku a na okupované Ukrajině. Max dává Kremlu mocný nástroj pro šíření propagandy v centralizovaném digitálním prostoru,“ míní Vincent Berthier z organizace Reportéři bez hranic. Toto vynucené přijetí podle něho vytváří informační výpadek pro Ukrajince na okupovaných územích.
Aplikaci Max mohou používat pouze lidé s ruskou nebo běloruskou SIM. Obyvatelé okupovaných regionů jsou nuceni používat ruská čísla.
„Naši informátoři velmi dobře vědí, že jejich zprávy nejsou na Maxu šifrovány a že je mohou číst ruské bezpečnostní služby,“ varuje Andrij Dichtjarenko, šéfredaktor ukrajinského listu Realna Gazeta.
Vzhledem k rozsáhlému sledování se někteří obyvatelé přizpůsobili a koupili si použitý telefon výhradně pro používání této aplikace. Ironií je, že i někteří místní úředníci na okupovaných územích údajně váhají s její instalací, protože si jsou vědomi rizik.