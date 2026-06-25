Odložte volby, prosí bezpečnostní složky Putina. Nechce přiznat kritickou situaci

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  11:47aktualizováno  11:47
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Den památky a smutku. Rusové si v pondělí připomínali 85. výročí od doby, kdy...

Den památky a smutku. Rusové si v pondělí připomínali 85. výročí od doby, kdy 22. června 1941 nacistické Německo bez vyhlášení války napadlo tehdejší Sovětský svaz a začala Velká vlastenecká válka. Ke kremelské zdi v Moskvě dorazil vzdát hold památce padlých obránců vlasti i ruský prezident Vladimir Putin. (22. června 2026) | foto: ČTK

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Ruské bezpečnostní složky se snaží přesvědčit vládce Kremlu Vladimira Putina, aby odložil volby do dolní komory parlamentu. Nové složení Státní dumy budou Rusové vybírat až v září, debaty o posunutí či zrušení voleb se však podle zdrojů portálu Meduza vedou už minimálně od jara. Hlavním argumentem jsou přitom ukrajinské dronové útoky a propad popularity vládní strany.

„Sám Putin je zastáncem konání voleb,“ cituje Meduza svůj zdroj blízký prezidentské kanceláři. Pro ruského diktátora prý má institut voleb velkou hodnotu. „Za prvé, na Ukrajině se volby nekonají, u nás ano. To je významný politický moment,“ říká nejmenovaný Rus.

Má pravdu, ovšem na Ukrajině se volby nekonají právě kvůli válce, kterou Putin před více než čtyřmi lety vyvolal. A zatímco v napadené zemi bývaly volby i podle pozorovatelů svobodné a demokratické, v ruských podmínkách se o svobodě či demokracii v souvislosti s volbami nedá mluvit už léta.

„Za druhé, zrušit volby by znamenalo přiznat, že plány selhaly a my jsme v mimořádné situaci. Zatím však ze všech sil dáváme najevo, že je vše v pořádku,“ pokračuje zdroj s odkazem na čím dál horší ekonomickou i bezpečnostní situaci v Rusku. Propad urychlují ukrajinské útoky z poslední doby, především na ruské rafinerie, kvůli čemuž se prakticky všechny regiony v Rusku potýkají s nedostatkem pohonných hmot a růstem cen.

Kreml se navenek snaží nedávat nic najevo, v zákulisí však prý bezpečnostní složky Putina přesvědčují, aby volby do Státní dumy právě z těchto důvodů odložil. Údajně o to velmi stojí především velitelé tajné služby FSB a šéf Národní gardy, Putinův přítel a bývalý osobní strážce Viktor Zolotov. Zatím se vše odehrává jen na úrovni diskusí a žádný konkrétní návrh není na stole. Tyto diskuse se však prý vedou už od jara.

Mezi hlavní argumenty, které bezpečnostní složky předkládají, patří kromě obecné situace v zemi i klesající preference vládní strany Jednotné Rusko. Ty se pohybují kolem 35 procent, což by se v běžné demokracii považovalo za fenomenální úspěch. V Rusku ne. Tamní vládní partaj má za úkol získat alespoň 50 procent, což teď bude extrémně složité. Rusy kromě cen a chybějícího benzinu trápí třeba i škrty a propouštění ve státních podnicích či rozsáhlé blokování internetu.

Medveděv je proti, chce funkci

Jednou z cest, jak v Rusku legálně odložit volby, je vyhlásit výjimečný nebo válečný stav. V takové situaci by parlament až do zrušení tohoto stavu pokračoval ve stávajícím složení. Stačilo by přitom, aby vláda stanné právo nebo výjimečný stav vyhlásila jen v některých regionech.

Proti bezpečnostním složkám stojí třeba exprezident a místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medveděv. Volby mu totiž otevírají možnost získat „jasnou a významnou funkci předsedy Státní dumy“, zmiňuje jeden ze zdrojů s tím, že Medveděv chce také stanout v čele kandidátky Jednotného Ruska, což se mu minule nepodařilo.

Termín letošních parlamentních voleb už je nicméně určený. Konat se mají 18. až 20. září, což je podle dalšího zdroje z Putinova okolí velkým úspěchem ruských úředníků. Odložit nebo zrušit volby, jejichž termín už je známý, je totiž výrazně složitější, dodává Meduza.

Válka na Ukrajině

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