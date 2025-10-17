Rusové si nad Krymem sestřelili vlastní letoun Su-30, hlásí Ukrajinci

Kanál Fighterbomber bombardér potvrzuje, že Rusko v noci ztratilo nad okupovaným Krymem letoun Su-30SM. Letoun se zřítil po odpálení rakety na dron, což „způsobilo požár na palubě“. Posádka se údajně bezpečně katapultovala. Oficiálně se příčiny vyšetřují, ale i ruské zdroje naznačují další nehodu s vlastní palbou.
Ruské ministerstvo obrany informovalo o nočním sestřelení 84 ukrajinských dronů. Nejprve hlásilo likvidaci 23 ukrajinských bezpilotních letounů nad třemi ruskými regiony a anektovaným poloostrovem Krym a později sestřel 61 dronů nad Krymem, Černým mořem a pěti ruskými oblastmi. Moskva obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody.
Ruské systémy protivzdušné obrany odrážely ukrajinský raketový útok na město Soči, oznámil podle BBC Andrej Prošunin, starosta černomořského letoviska ležícího na jihu země. „Žádám obyvatele a návštěvníky Soči, aby zachovali klid a dodržovali nezbytná bezpečnostní opatření,“ napsal na Telegramu. Dodal, že lidé žijící v blízkosti pobřeží nemají za žádných okolností vycházet ven a mají se ukrýt v místnostech bez oken.
Úřady v Soči dříve vydaly varování před dronovým útokem a na tamním letišti byla zavedena omezení. Dočasné pozastavení letů se týkalo i dalších ruských letišť, například ve městech Ufa či Iževsk.
Náčelník vojenské správy Kryvého Rihu Oleksandr Vilkul na platformě Telegram v noci informoval o útoku ruskými drony na Kryvyj Rih. Uvedl, že zasahovala protivzdušná obrana a bylo slyšet asi desítku výbuchů. Dávejte na sebe a své blízké pozor, napsal. V pozdějším příspěvku oznámil sestřelení 22 bezpilotních letadel. „Ale došlo i k zásahům. Okupanti v Kryvém Rihu udeřili na objekty infrastruktury,“ napsal s tím, že na zasažených místech vypukly požáry, ale nikdo nezemřel.
Prezident Volodymyr Zelenskyj útok, který podle něj zasáhl civilní infrastrukturu, odsoudil na síti X. „Pro Rusko se nic nezměnilo – stále terorizuje život na Ukrajině,“ napsal Zelenskyj, který z Krivého Rihu pochází. „V posledních týdnech neuplynula ani jedna noc bez ruských útoků na Ukrajinu. Většinu cílů tvoří infrastruktura,“ uvedl také Zelenskyj.
V příspěvku zdůraznil důležitost systémů protivzdušné obrany pro Ukrajinu. Očekává se, že Zelenskyj dnes v Bílém domě Trumpa požádá nejen o další rakety do systémů Patriot k posílení protivzdušné obrany, ale také o střely s plochou dráhou letu Tomahawk pro údery v hloubi Ruska. Trump si ve čtvrtek telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který ho přesvědčoval, že dodávka střel Tomahawk Ukrajině by uškodila mírovému procesu a rusko-americkým vztahům.
Ukrajinské letectvo ráno oznámilo, že Rusové v noci zaútočili na Ukrajinu 70 drony, z nichž 35 zneškodnila protivzdušná obrana. V případě dalších 31 dronů vzdušné síly evidují zásahy na deseti blíže neupřesněných místech. Několik ruských dronů se podle nich v době hlášení ještě pohybovalo v ukrajinském vzdušném prostoru.