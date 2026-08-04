Trpí demencí. Rusko očerňuje ve Francii nepohodlné kandidáty na prezidenta

O podezření francouzských úřadů v úterý informovala agentura AFP s odkazem na své bezpečnostní zdroje a na jednoho z dotčených politiků. Podle anonymního zdroje AFP stojí za akcí propagandistická síť Storm-1516, která je spojována s ruskou rozvědkou.
„Ruské bezpečnostní služby zahájily operace zaměřené na destabilizaci volební kampaně v roce 2027,“ napsal Glucksmann, u nějž se se očekává, že se o prezidentský úřad bude ucházet.
Falešná zpráva, ve které se píše o existenci spiknutí s cílem podpořit jeho kandidaturu, se objevila na webových stránkách, které se tvářily jako legitimní online portál Blast. „Toto falešné médium zašlo tak daleko, že si přisvojilo identitu novinářů, vytvořilo falešné dokumenty a pomocí umělé inteligence reprodukovalo hlasy,“ uvedl Glucksmann.
A dodal, že součástí dezinformačního webu bylo i falešné video s jeho přítelkyní, novinářkou Léou Salamé. Ta se podle tvrzení Kremlu pokusila podplatit jiné novináře, aby o pravděpodobné kandidatuře Glucksmanna informovali v příznivém tónu.
„Cílem je šířit naprosté lži, které by očernily osobnosti, které ruský režim považuje za nepřátelské,“ řekl politik, jenž se opakovaně vyjadřoval proti ruské invazi na Ukrajinu.
V nadcházejících prezidentských volbách má podle posledních průzkumů nejlépe nakročeno krajní pravice, přičemž Marine Le Penová se o post v Elysejském paláci bude ucházet už počtvrté, a to navzdory odsouzení za podvod, připomíná AFP.
Síť Storm-1516 minulý měsíc rovněž zaměřila svou pozornost na prezidentského kandidáta Édouarda Philippa. Ten stál v čele francouzské vlády v letech 2017 až 2020 a nyní vede centristickou stranu Horizons. Podle průzkumů by mohl v prezidentských volbách uspět i proti kandidátovi krajní pravice.
Storm-1516 na sociálních sítích šířila falešné informace o jeho zdravotním stavu. Expremiér trpí alopecií a vitiligem, což jsou autoimuitní onemocnění. Rusové se však snažili vyvolat dojem, že Philippův zdravotní stav je mnohem vážnější a že by nebyl schopen vykonávat úřad. Například portál Le Dauphiné Libéré uvádí, že podle ruské propagandy Philippe trpí „frontotemporální“ demencí.
Síť je rovněž podezřelá ze spojitosti s akcí odhalenou v únoru, jejímž cílem bylo šířit nepravdivá tvrzení spojující prezidenta Emmanuela Macrona s odsouzeným sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem.