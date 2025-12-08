Letadlo ruského bombardovacího pluku bylo zaparkované v hangáru, když k incidentu došlo.
Na vině byla údajně porucha systému, která způsobila, že se katapultovací systém náhle sám aktivoval. Pilot i navigátor utrpěli zranění „neslučitelná se životem“.
Informace pochází od proruského vojenského blogera Fighterbomber napojeného na ruské vzdušné síly. Podle něj incident nyní vyšetřuje státní komise.
Bombardéry Suchoj Su-34 používají Rusové při svých útocích na Ukrajinu. Letoun pohání dva dvouproudové motory Ljulka (dnes Saturn) AL-31F. Motor AL-31F dosahuje maximálního tahu 74,5 kN bez přídavného spalování a 122,5 kN s přídavným spalováním. Maximální rychlost Su-34 je 1 900 km/h a maximální dolet 4 500 kilometrů. Při dlouhých misích se využívá doplňování paliva z létajících tankerů.