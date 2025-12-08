Piloti ruské stíhačky se nechtěně katapultovali v hangáru, oba zahynuli

Autor:
  14:14aktualizováno  14:14
Posádka ruského bombardovacího letounu Su-34 zahynula, když se nečekaně aktivoval jeho katapultovací systém ve chvíli, kdy byl stroj v hangáru. Na palubě se v tu chvíli nacházel pilot a navigátor. Incident se nyní vyšetřuje.
Ruský letoun Su-34 (29. srpna 2015)

Ruský letoun Su-34 (29. srpna 2015) | foto: Profimedia.cz

Letoun Su-34 pro ruské vzdušné síly
Letouny Su-34 na ruském letišti
Ruský stíhací bombardér Su-34
Suchoj Su-34
18 fotografií

Letadlo ruského bombardovacího pluku bylo zaparkované v hangáru, když k incidentu došlo.

Na vině byla údajně porucha systému, která způsobila, že se katapultovací systém náhle sám aktivoval. Pilot i navigátor utrpěli zranění „neslučitelná se životem“.

Informace pochází od proruského vojenského blogera Fighterbomber napojeného na ruské vzdušné síly. Podle něj incident nyní vyšetřuje státní komise.

Ruský letoun Su-34 (29. srpna 2015)
Letoun Su-34 pro ruské vzdušné síly
Letouny Su-34 na ruském letišti
Ruský stíhací bombardér Su-34
18 fotografií

Bombardéry Suchoj Su-34 používají Rusové při svých útocích na Ukrajinu. Letoun pohání dva dvouproudové motory Ljulka (dnes Saturn) AL-31F. Motor AL-31F dosahuje maximálního tahu 74,5 kN bez přídavného spalování a 122,5 kN s přídavným spalováním. Maximální rychlost Su-34 je 1 900 km/h a maximální dolet 4 500 kilometrů. Při dlouhých misích se využívá doplňování paliva z létajících tankerů.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.