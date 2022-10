Rusko stahuje část armády ze Sýrie. Izrael to může vybudit k pomoci Ukrajině

Rusko nedávno odvolalo část svého kontingentu a systémů protivzdušné obrany ze Sýrie. S odvoláním na dva západní a jeden izraelský zdroj to napsal deník The New York Times (NYT). Rusko tak z oblasti odstranilo zbraně, které omezovaly izraelské vojenské operace v Sýrii. Podle listu to může ovlivnit úvahy Izraelců o tom, že poskytnou vojenskou pomoc Ukrajině.