Je to první případ, kdy na ruský civilní tanker umístili těžké zbraně, napsal server německé rozhlasové stanice Deutsche Welle. Experti předpokládají, že hlavním cílem kulometů je zabránit zadržení lodi při plavbě u evropských břehů, poznamenal portál BBC News; dva těžké kulomety by totiž sotva dokázaly loď ubránit před útokem dronů.
Západní státy už zadržely několik tankerů patřících do ruské stínové flotily, obcházející sankce uvalené na vývoz ruské ropy. Nejsou sice informace, že by do stínové flotily patřil i Maršal Vasilevskij, ale i jeden kulomet by mohl silně zkomplikovat výsadek speciálních sil na loď.
Navíc kulometčík na palubě poslouží i jako živý štít - protože operace, při kterých by mohli být zabiti či zraněni ruští vojáci, lze sotva pokládat za přípustné riziko v situaci, kdy Rusko a Západ na sebe míří svými zbraněmi, poznamenala BBC.
Maršal Vasilevskij slouží nejen k přepravě zkapalněného zemního plynu, ale je to také jediné ruské plavidlo schopné LNG opět přeměnit do plynné podoby, kterou lze předat odběratelům. Loď je v provozu od roku 2019, kdy byl také otevřen terminál v Kaliningradské oblasti, který podle tehdejšího vyjádření ruského prezidenta je s to pokrýt potřeby regionu i bez použití plynovodů vedoucích přes sousední země.
Oblast představuje nejzápadnější výspu Ruska na březích Baltu, sevřenou mezi Polskem a Litvou. Aktuálně ale Kaliningradskou oblast zásobuje především plynovod vedoucí před Vilnius a Kaunas. Litva na konci loňského roku podepsala nový kontrakt na tranzit ruského plynu do konce roku 2030, dodala BBC.
Maršal Vasilevskij předloni v březnu přepravil první zásilku LNG z Ruska do Španělska. Loď se podle estonského tisku nyní plaví hlavně mezi terminálem u Vyborgu ve Finském zálivu a Kaliningradskou oblastí.