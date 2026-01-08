„Američané vycítili naši slabost.“ Rusové koušou zabavení tankeru v Atlantiku

„Zaútočit torpédy a potopit pár člunů americké pobřežní stráže, které běžně chrání břehy USA ve vzdálenosti několika tisíc kilometrů. Amerika je po speciální operaci ve Venezuele v euforii a potřebovala by dostat přes držku,“ zamyslel se ve středu ruský poslanec Alexandr Žuravljov.
Jeho kolega ze Státní dumy Andrej Guruljov zase námořní výsadek nedaleko Islandu označil za součást příprav Západu na velkou válku s Ruskem. Moskva podle něj musí s předstihem ničit „logistiku nepřítele“ – a to jakýmikoli prostředky včetně nasazení balistické rakety středního doletu Orešnik.
„Co nám brání zasáhnout například Rheinmetall, který vyrábí munici pro Ukrajinu? Nic,“ řekl Guruljov serveru Readovka. „A tím dodávky munice skončí,“ dodal veterán čečenských válek, jenž se proslavil výzvami k jadernému úderu na Nizozemsko nebo vyhlazením všech občanů Ruské federace, kteří nesouhlasí s Vladimirem Putinem.
Za velkohubými hrozbami známých věrozvěstů jaderné apokalypsy se nicméně skrývá tiché přiznání, že vojenská intervence Spojených států ve Venezuele a zadržení tankeru v severním Atlantiku dál podkopaly schopnosti Ruska prezentovat se jako světová velmoc. A co hůř, mohlo by to oslabit jeho pozice při jednání o Ukrajině.
„Američané ucítili slabost. Pochopili, že na nás mohou tlačit. A začali tlačit tvrdě. Protivník vždy hraje tak, jak mu to dovolíš. A my jsme mu to dovolili,“ shrnul dopady posledních dnů pro Rusko analytik Jurij Barančik.
„USA otevřeně, demonstrativně a zcela vědomě pošlapaly státní suverenitu Ruska, protože loď plující pod ruskou vlajkou je přece ruské území... Budeme to dál trpět? Pokud si někdo myslí, že tímhle americký apetit skončí, čeká ho velké zklamání.“
Analytik Institut pro mezinárodní politiku a ekonomické strategie (RUSSTRAT) mimochodem věští, že západní spojenci by nyní mohli zavřít i Baltské moře, kudy dosud beztrestně plují tankery ruské stínové flotily. „Pokud jde o zadržování tankerů, USA jsou při chuti. Přecházejí od ekonomické a diplomatické konfrontace k silové kontrole globálních námořních komunikací.“
Americká brutální demonstrace moci podle Barančika navíc zásadně komplikuje dosažení ruských cílů na Ukrajině. „Jak se sakra můžeme dohodnout s Trumpem, který během jednoho týdne unesl prezidenta země považované za našeho strategického spojence a zadržel tankery plující pod ruskou vlajkou?“
Moskva by podle něj nyní měla zmobilizovat Peking, aby se společně s ním postavila dominanci americké námořní flotily a snahám Washingtonu „vydírat svět“ blokováním námořní dopravy. „Pro státy, jejichž zahraniční obchod kriticky závisí na námořní dopravě, je to existenční výzva, srovnatelná svou významností s přímou vojenskou hrozbou... Trumpa je třeba zastavit. Možností je spousta,“ dodává Barančik.
Spojené státy se tankeru Marinera (dříve Bella-1) plujícího pod ruskou vlajkou zmocnily ve středu asi dvě stě kilometrů jižně od břehů Islandu. Prázdné plavidlo se podle Američanů snažilo vyhnout blokádě sankcionovaných lodí u břehů Venezuely, kam v srpnu zamířilo z Íránu. Pobřežní stráž USA ho pronásledovala asi dva týdny.
Posádka tankeru na konci minulého roku ve snaze odradit Američany od výsadku rychle namalovala na bok ruskou vlajku, plavidlo se také náhle objevilo v ruském lodním rejstříku a jako jeho domovský přístav bylo uvedeno Soči. Rusko k němu jako doprovod vyslalo ponorku, ale ani ta Američany neodradila od zásahu.
Posádku podle ruských zdrojů tvořilo celkem 28 námořníků. Z toho dvacet tvoří občané Ukrajiny, šest včetně kapitána jsou Gruzíni a dva Rusové. Ruská diplomacie údajně už pracuje na propuštění svých občanů podobně jako v případě pěti námořníků ze zabaveného tankeru Skipper.
Spojené státy se dosud v rámci blokády Venezuely zmocnily čtyř plavidel, která byla součástí takzvaných stínových flotil nelegálně přepravujících ropu z Íránu, Ruska nebo Venezuely. Ve středu kromě Marinery obsadily tak sankcionovaný tanker Sophia, jenž se podle nich podílel na nelegální činnosti v Karibském moři.