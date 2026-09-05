Ruská televize ztrácí diváky i důvěru. Kreml přesto dál utahuje mediální šrouby

Jiří Just
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Propagandistická talk show Večer s Vladimirem Solovjovem je vysílána každou neděli. | foto: Z RUSSIA-1

Ruští sociologové zjistili, že se lidé odvracejí od propagandistické jistoty. Televizi sledují stále méně, klesá i důvěra k obsahu šířenému z obrazovek. Od začátku války na Ukrajině došlo k důslednému vyčištění mediálního pole, Kreml přitom zesiluje kontrolu nejen tradičních médií. Novým mediálním fenoménem se stali váleční blogeři.

„Vyhlaste nám válku a chcípněte! V čem je problém? Vyhlaste nám válku a počkejte, až přiletí naše výrobky! Už dávno chci vidět, jakou mají skutečnou sílu,“ hartusí ve studiu prominentní propagandista Vladimir Solovjov. Nevesele.

Uvědomuje si vážnost eskalace mezi Moskvou a Berlínem po odhalení nepodařeného ruského hybridního útoku na letišti v Lipsku? Sotva.

Trápí jej úpadek sledovanosti jeho tříhodinové nalejváry? Možná.

Televize jako instituce, která dokáže večer shromáždit celou zemi u stejné agendy, prožívá své poslední roky.

Ilja Graščenkovruský politolog a šéf Centra pro rozvoj regionální politiky

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