Ruská televize ztrácí diváky i důvěru. Kreml přesto dál utahuje mediální šrouby

„Vyhlaste nám válku a chcípněte! V čem je problém? Vyhlaste nám válku a počkejte, až přiletí naše výrobky! Už dávno chci vidět, jakou mají skutečnou sílu,“ hartusí ve studiu prominentní propagandista Vladimir Solovjov. Nevesele.
Uvědomuje si vážnost eskalace mezi Moskvou a Berlínem po odhalení nepodařeného ruského hybridního útoku na letišti v Lipsku? Sotva.
Trápí jej úpadek sledovanosti jeho tříhodinové nalejváry? Možná.
Televize jako instituce, která dokáže večer shromáždit celou zemi u stejné agendy, prožívá své poslední roky.