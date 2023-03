Ruská televize se vrací k zábavě. Vysílá show o čekalkách, partnerkách vězňů

V nově odvysílaném dílu seriálu o čekalkách vystupuje 28letá Angelina ze Saratovské oblasti, která se chystá vdát za vězněného 37letého Emila Akopjana. Tomu zbývají ještě tři roky z devítiletého trestu uloženého za nepovolené držení zbraně, přechovávání drog a vydírání za použití násilí. Akopjan je recidivista, už v 19 letech ho soud poslal na čtyři roky za mříže za úmyslné lehké ublížení na zdraví a v 29 letech za těžké ublížení.

Od března minulého roku se ruští diváci nedočkali ani plánovaných reality show o párech s velkým rozdílem ve věku partnerů ani pořadu o ženách, které otěhotněly nebo chtějí otěhotnět po 45. roku života. První díl druhého jmenovaného pořadu televize nakonec odvysílala ve středu.

Stejně jako kanál Ju se od zábavného obsahu po ruském vpádu na Ukrajinu odklonil také První kanál. „Tato stanice spojovaná s prokremelskou propagandou nevysílala žádné zábavné pořady od 25. února minulého roku až do září,“ podotkl portál Meduza. Z programu Prvního kanálu zmizela například oblíbená talk show Večernij Urgant, obdoba americké Late Night Show, nebo pořady jako Davaj poženimsja (Pojď se vzít) či Modnyj prigovor (Módní verdikt), které nahradily relace o Ukrajině.

Pořad o romantických vztazích s trestanci přichází v době, kdy se o ruských vězních hovoří v souvislosti s jejich verbováním mužů soukromou Wagnerovou skupinou do bojů na Ukrajině.

„Podle oficiálních statistik si k 1. lednu 2022 v ruských věznicích odpykávalo tresty 429 000 mužů. Téměř každý z nich má na svobodě věrnou čekalku. Co nutí ženy, aby spojily svůj život s někým na druhé straně ostnatého drátu?“ zaznívá v úvodu pořadu.

Lidskoprávní organizace Russia Behind Bars v lednu upozornila, že mnozí z mužů naverbovaných do války na Ukrajině padli nebo dezertovali, v některých případech do Ruska a se zbraní v ruce. Ruská trestanecká zařízení se podle organizace kvůli praxi posílání vězňů do války na Ukrajině vyprazdňují, zatímco se plní vazební věznice, v nichž se ocitají zadržováni váleční zajatci z Ukrajiny.