Rusko téměř úplně zablokovalo Telegram, drtí ho více než západní aplikace

Autor:
  15:18aktualizováno  15:18
Ruské úřady v pátek téměř úplně zablokovaly komunikační platformu Telegram. Úroveň anomálií, svědčící o blokování Telegramu, k ránu dosáhla 95 procent, uvádí portál Agentstvo. Ruské úřady nyní blokují Telegram dokonce přísněji než západní aplikace pro zasílání zpráv WhatsApp nebo Signal.

O tom, že ruské úřady zesílily blokování Telegramu na bezmála na sto procent, informoval také Michail Klimarev z nevládní Společnosti na obranu internetu. Zatímco na konci března se úroveň výpadků pohybovala okolo 80 procent, nyní dosáhla 95 procent.

Lidé používají své mobilní telefony na stanovišti taxi poblíž Leningradského nádraží v Moskvě. (12. března 2026)
Zakladatel Telegramu Pavel Durov (22. srpna 2018)
Ruský diktátor Vladimir Putin (26. března 2026)
Ruští policisté stojí na místě plánovaného protestu proti blokování Telegramu. Úřady nakonec shromáždění v Permu nepovolily. (15. března 2026)
„Zdá se, že Telegram úplně zablokovali na území Ruska,“ usoudil tento expert podle portálu The Moscow Times. Připustil ale, že údajů je zatím příliš málo, než aby se dal vytvořit úplný obraz situace.

Jde o zatím nejsilnější blokování platformy od začátku roku. Stovky lidí, především z Moskvy, Petrohradu a Samarské oblasti, si stěžují, že nemohou zasílat, ani dostávat zprávy a stahovat obsah.

Cenzurní úřad Roskomnadzor začal blokovat Telegram loni v létě pod záminkou boje proti podvodníkům a snahám zapojit Rusy do sabotáží.

Nejprve omezil volání, později přeposílání zpráv. Letos v únoru regulátor blokování přitvrdil a obvinil Telegram, že nespolupracuje s ruskými úřady a nepřijímá dostatečná opatření proti zneužívání platformy.

VPN používá až 65 milionů lidí

Tento měsíc dostupnost Telegramu v Rusku klesla na pětinu a provoz na platformě poklesl na desetinu. Na zablokování Telegramu prý naléhaly silové rezorty, ale mnozí Rusové nadále platformu používají díky službě vzdáleného připojení (VPN), Zakladatel Telegramu Pavel Durov odhadl jejich počet na 65 milionů lidí.

Durov také vybízel ke kladení „digitálního odporu“ a vydal aktualizaci, která pomáhá obcházet blokování tím, že maskuje provoz telegramu pod prohlížečem Chrome.

O tom, že bezmála polovina Rusů Telegram nadále používá, svědčí i údaje z průzkumu nezávislého střediska Levada, dodaly The Moscow Times.

Ruští představitelé tvrdí, že potírání VPN a komunikačních aplikací, jako jsou WhatsApp a Telegram, je nezbytné z bezpečnostních důvodů, protože Rusko čelí útokům ukrajinských dronů hluboko na svém území i údajným pokusům o sabotáž ze strany západních zpravodajských služeb.

Rusko Telegram, který má více než miliardu aktivních uživatelů a je široce používán i na Ukrajině, už dříve zpomalilo. S Durovem vede trestní řízení kvůli obviněním z terorismu.

Chystá se další kolo mobilizace?

Ruští představitelé tvrdí, že aplikaci infiltrovaly zpravodajské služby Ukrajiny a členských států NATO a že kvůli tomu zemřeli ruští vojáci. Telegram tato tvrzení popřel a uvedl, že Moskva se snaží donutit Rusy používat státem podporovanou komunikační aplikaci MAX.

Snaha Kremlu prosadit tuto aplikaci některé Rusy pobouřila a někteří komentátoři dávají pokles obliby ruského prezidenta Vladimira Putina právě do souvislosti s blokováním Telegramu a obecněji internetu.

Internet a Telegram v Rusku podle pozorovatelů nahradily nezávislá média, která úřady přiměly skončit po ruské invazi na Ukrajinu. Válka pokračující pátým rokem zesílila represe, které mají umlčet veškeré projevy nesouhlasu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odhadl, že blokování Telegramu v Rusku by mohlo souviset s preventivním umlčením kritiků před další nepopulární mobilizací, anebo s přípravami na ukončení války, ve které Moskva nedosáhla svých cílů.

„Proč Rusové zavírají Telegram? Myslím, že kvůli tomu, aby přijali nepopulární rozhodnutí. Možná o ukončení války, anebo naopak o jejím vystupňování, kdy budou ještě potřebovat velkou mobilizaci. Pak lidé z Moskvy a Petrohradu půjdou na frontu a zpět do Moskvy a Petrohradu se budou vracet mrtvoly,“ řekl Zelenskyj podle agentury Unian. Připustil, že kromě obou zmíněných možností mohou být ve hře i další důvody.

