‚Rusko to jsme my!‘ Putin navrhuje změny v ústavě, chce zakázat cizince v klíčových funkcích

MOSKVA/PRAHA Prezident Vladimir Putin navrhl přijmout změny v ruské ústavě tak, aby měla v Rusku vždy přednost před mezinárodním právem a aby zakazovala lidem v klíčových funkcích, včetně hlavy státu, cizí občanství. Rusko by nadále mělo zůstat silnou prezidentskou republikou, ale posílit by ústavní změny měly roli ruských poslanců při vytváření vlády.

„Hlavní jsou zájmy Ruska,“ zdůraznil Putin. „Rusko to jsme my,“ dodal s tím, že nemá na mysli jen přítomné v sále, ale všechny občany země. Případné ústavní změny by proto podle něj mělo potvrdit referendum.



Státní duma, tedy dolní komora ruského parlamentu, by měla podle Putina nově mít klíčové slovo při výběru předsedy ruské vlády, vicepremiérů i členů vlády. Její nominace by hlava státu nemohla odmítnout.



Prezidentovi by ale zůstalo právo šéfa kabinetu odvolat. Prezident by také měl se souhlasem horní komory parlamentu jmenovat šéfy „silových“ resortů, tedy například ministry vnitra, obrany a šéfa ministerstva pro mimořádné situace.

Zákaz cizího občanství či vlastnictví dokumentů umožňujících trvalý pobyt v cizí zemi by se podle něj měl vztahovat i na hlavy regionů, senátory, poslance, členy federální vlády a vedoucí dalších federálních orgánů či soudce.

Prezidentem by se mohl stát pouze ruský občan, který v zemi prožil nejméně 25 let a nikdy neměl jiné občanství. Putin také souhlasil s tím, že z článku ústavy, který zakazuje zastávat nejvyšší funkci více než dvakrát za sebou, by se mohl vypustit výraz „za sebou“.

Senátoři by zase měli mít právo navrhovat prezidentovi odvolat federální soudce a členy ústavního a nejvyššího soudu.

V ústavě by také mělo být zakotveno, že minimální mzda nesmí být menší než životní minimum a že se penze pravidelně zvyšují kvůli inflaci. Posílit by měla také role gubernátorů a ústavního soudu.

„Putin v podstatě navrhl změnit státní zřízení v Rusku,“ napsal list Vedomosti s tím, že jde o zásadní rozšíření pravomocí Státní dumy.

Svět musí dohnat Rusko

Rusko podle Putina poprvé v dějinách nikoho nedohání, ale naopak jiné státy teprve budou muset vytvořit zbraně, kterými již Rusko disponuje.



„Nikoho neohrožujeme a ani se nesnažíme vnucovat svou vůli. Ale mohu ujistit, že kroky k posílení národní bezpečnosti jsme udělali včas a v dostatečné míře,“ řekl ruský prezident v široce sledovaném a více než hodinovém vystoupení.

„Poprvé, chci zdůraznit, poprvé v dějinách, odkdy existují jaderné rakety, včetně sovětského období a novější doby, nikoho nedoháníme, ale naopak jiné přední státy světa budou muset vytvořit zbraně, kterými již Rusko disponuje,“ uvedl Putin.

Na konci prosince Moskva oznámila, že do ruská armáda zařadila do výzbroje nové rakety Avantgard, jejichž okřídlená bojová část dosahuje hyperzvukové rychlosti. Raketa má podle ruských expertů mezikontinentální dosah a může letět v atmosféře sedmadvacetinásobně rychleji než zvuk, rychlostí více než 33.000 kilometrů za hodinu.

Ruský prezident ve středu také prohlásil, že pět stálých členů Rady bezpečnosti (Británie, Čína, Francie, Spojené státy a Rusko) by měli světu podat příklad odstraněním předpokladů pro vypuknutí nové světové války. „Doba vyžaduje, abychom si uvědomili naši společnou odpovědnost. Příkladem by měly jít zakládající země OSN. Právě pět jaderných velmocí nese zvláštní odpovědnost za zachování a trvalý rozvoj lidstva,“ řekl s tím, že začít by se mělo zajištěním stability na planetě. „Rusko je otevřeno posílení spolupráce se všemi zainteresovanými partnery,“ ujistil.

Podobně jako v minulém roce bude podle ruských médií pro šéfa Kremlu hlavním tématem boj s chudobou v situaci, kdy sám před časem přiznal, že v posledních letech reálné příjmy Rusů klesají.



Poselství přenáší státní televize a přímo v Moskvě, ve velké výstavní síni Manéž v centru města, ho kromě poslanců budou poslouchat i stovky vrcholných představitelů politického, hospodářského a společenského života.