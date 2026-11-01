Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin informoval o masivním útoku dronů, při kterém průmyslový podnik v Kstovském okrese utrpěl značné škody. O jaký typ podniku jde, Nikitin neupřesnil. Útok podle něj přišel v sobotu večer a v noci na dnešek, zničeno při něm bylo více než sto dronů. Oběti hlášeny nejsou.
Ukrajinská média mezitím informovala o útoku na „ropnou rafinerii v Kstovu“. Tu označila za jednu z největších rafinerií v Rusku, která produkuje paliva a maziva. Informovala o tom agentura AFP. Rafinerie v Kstovu patří druhému největšímu ruskému ropnému koncernu Lukoil a řadí se mezi deset největších v Rusku.
Podle serveru The Kyiv Independent je zasažený objekt čtvrtou největší ropnou rafinerií v Rusku a druhým největším producentem benzinu v zemi. Rafinerie také podle serveru produkuje bitumen, naftu a letecké palivo využívané ruskými ozbrojenými silami.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské vojenské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony či raketami po celé zemi. Rovněž Ukrajina podniká vzdušné údery na cíle v Rusku. V pátek ruské úřady uvedly, že Ukrajina po několikadenní pauze obnovila útoky na ruské ropné rafinerie.