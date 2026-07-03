VIDEO: Rusko útočilo v Záporoží. Zasáhlo bazén s plavci i kosmetický salon

Autor:
  17:20aktualizováno  17:20
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ruský úder ve středu zasáhl krytý bazén v ukrajinském Záporoží. V tu dobu se v něm nacházeli lidé, informovala tamní oblastní vojenská správa. Podle regionální správy byl útok cílený na rekreační zařízení s civilisty. Ruské útoky v oblasti zasáhly také další zařízení. Zraněných je nejméně sedm.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Server Ukrajinska pravda informoval o útoku ruských jednotek na fitness centrum.

V bazénu plavali lidé, když ruský úder prorazil díru ve střeše. Budovu zavalil prach a kouř, informoval server Fox News na sociální síti X. Plavci se mezitím snažili dostat do bezpečí.

Podle ukrajinských představitelů zranila série raketových útoků po celém městě nejméně sedm lidí. Bezprostředně ovšem není jasné, zda je mezi nimi i některý z plavců.

Další ruské údery zasáhly také kosmetický salon, sklad potravin a obytný dům, uvedly úřady.

Náčelník oblastní správy Ivan Fedorov později upřesnil, že Rusko na Záporoží zaútočilo pomocí tří dronů. Mezi zraněnými jsou i děti ve věku 6, 7, 12 a 16 let.

V Kyjevě v pátek lidé drží smutek za oběti dalšího ruského útoku, který patřil k největším za poslední týdny. Počet obětí vzrostl na 30. Moskva jím podle slov svých činitelů reagovala na ukrajinské údery proti ruské energetické infrastruktuře.

Rusko zasáhlo koupaliště v Záporoží. V bazénu byli lidé
Venkovní bazén v centru Zlína se po rekonstrukci opět otevřel návštěníkům
Poničená budova v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním útoku. (2. července 2026)
Poničená residenční oblast v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním útoku. (2. července 2026)
22 fotografií
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.