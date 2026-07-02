Kyjev čelil masivnímu útoku raket a dronů. Zemřelo nejméně osm lidí

Novináři Kyiv Independent ve středu kolem 20:40 SELČ informovali o hlasitých explozích a aktivní protivzdušné obraně v Kyjevě. Ukrajinské letectvo krátce předtím varovalo, že ruské drony míří na metropoli i další města včetně Konotopu na severovýchodě a Mykolajivu a Chersonu na jihu země. O hodinu později oznámilo další vlny dronů, které podle šéfa kyjevské vojenské správy Tymura Tkačenka přilétaly ze všech směrů.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval o škodách způsobených padajícími úlomky sestřelených dronů, požáru hotelu v Ševčenkovské čtvrti, lidech uvězněných v poškozeném devítipatrovém domě v Desňanské čtvrti i požáru střechy vícepodlažní budovy v Holosijivské čtvrti.
Tkačenko ve 23:45 SELČ varoval také před balistickými raketami mířícími na Kyjev. Z veřejně dostupných monitorovacích zdrojů podle Kyiv Independent vyplývá, že Rusko vyslalo do vzduchu až deset strategických bombardérů, což naznačovalo rozsáhlý raketový útok. Krátce před 1:00 SELČ následovaly další silné exploze. Kličko poté informoval o 56 zraněných, Tkačenko o nejméně osmi mrtvých. Podle agentury AP zasáhly ruské útoky všech deset kyjevských čtvrtí. Terčem raket, střel a dronů bylo podle Tkačenka 28 lokalit, především obytné domy a civilní infrastruktura.
Ukrajinské letectvo zároveň varovalo, že rakety míří i na další města. Letecký poplach byl vyhlášen v několika regionech a výbuchy byly hlášeny také ze Záporoží, Pavlohradu, Sum a Charkova.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že útoky byly odvetou za „teroristické útoky kyjevského režimu na civilní infrastrukturu v Rusku“. Podle Moskvy byly cílem vojenská a energetická zařízení v Kyjevě a Kyjevské oblasti i vojenská letiště v Dněpropetrovské, Poltavské, Čerkaské, Černihivské a Kyjevské oblasti. K útokům podle ruské strany armáda použila drony a vysoce přesné zbraně dlouhého doletu odpalované ze vzduchu, ze země i z moře. Tvrzení Moskvy nelze nezávisle ověřit.
Polsko, které sousedí s Ukrajinou a je členem NATO i Evropské unie, kvůli útokům preventivně vyslalo stíhací letouny. Přibližně po dvou a půl hodinách akci ukončilo, protože nedošlo k narušení jeho vzdušného prostoru, uvedla agentura Reuters.
Ukrajinská společnost West Oil Group (WOG) oznámila, že od 1. července bude kvůli hrozbě nočních útoků uzavírat své čerpací stanice v Kyjevě a okolí mezi 21:00 a 7:00. Stejné opatření se bude týkat také stanic v Sumské, Černihivské, Charkovské, Záporožské, Dněpropetrovské a Chersonské oblasti a části Poltavské oblasti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už ve středu na tiskové konferenci v Dublinu varoval, že Rusko připravuje nový rozsáhlý letecký útok. Moskva dříve avizovala odvetu za červnové útoky ukrajinských dronů, které mimo jiné vyřadily z provozu moskevskou ropnou rafinerii.