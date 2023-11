Finsko uzavře přechody s Ruskem, viní ho, že k hranici posílá migranty

Finská ministryně vnitra Mari Rantanenová tento týden uvedla, že počet žadatelů o azyl přicházejících na hraniční přechody z Ruska výrazně narostl. Migranti pocházejí mimo jiné z Iráku, Sýrie, Jemenu a Turecka.

Finský premiér v úterý řekl, že Rusko migrantům bez platných dokladů nebrání, aby překročili hranici s Finskem, a naopak jim pomáhá. „Je evidentní, že tito lidé se k hranicím dostávají s cizí pomocí. Ruští pohraničníci doprovázejí a přepravují lidi k hranici,“ prohlásil Orpo. Podle něho je potřeba brát situaci vážně a zajistit bezpečnost finské východní hranice.

Finská pohraniční stráž uvedla, že do 18:00 místního času dorazilo ve středu na hranici 74 žadatelů o azyl. V úterý jich bylo 55 a v pondělí 39. To je výrazný rozdíl oproti období mezi 1. srpnem a 12. listopadem, kdy celkem dorazilo do Finska 91 lidí bez dokumentů.

„Ruské úřady změnily způsob práce a umožňují migrantům cestovat do Finska, i když nemají platné doklady,“ řekla Rantanenová.

Podle ní se uzavírka bude týkat přechodů Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra a Niirala na jihovýchodě země. Nadále zůstanou otevřené severovýchodní hraniční přechody Vartius, Salla, Kuusamo a Raja-Jooseppi. Žádosti o azyl budou vyřizovány na dvou z těchto přechodů na severu země.

Na finsko-ruské pozemní hranici leží také hraniční přechod Vainikkala, který ale slouží pouze pro vlakovou dopravu. Rantanenová uvedla, že opatření bude zrušeno, až bude příliv žadatelů o azyl bez dokumentů zastaven.

Čeká nás ruská zloba, míní finský prezident

Finský prezident Sauli Niinistö ve středu uvedl, že rostoucí počet žadatelů o azyl přicházejících z Ruska je pomstou Kremlu za spolupráci Helsinek s USA. „Nevidím jiný způsob k ukončení tohoto toku na hranicích než velmi jasnou finskou akcí,“ řekl prezident podle listu The Guardian.

Podle něho se Finsko musí po svém vstupu do NATO připravit na „určitou zlobu ze strany Ruska“. „Nyní je nám každý den neustále připomínáno, že Finsko vstoupilo do NATO. Myslím si, že tentokrát to možná byla dohoda o obranné spolupráci, která tuto situaci vyvolala,“ řekl Niinistö.

Prezident uvedl, že vládní plány na omezení provozu na hranicích plně podporuje. „Samo od sebe neskončí,“ prohlásil.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ve středu večer Niinistöovo prohlášení odmítla jako „naprosto nepodložené“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Moskva hluboce lituje rozhodnutí Finska distancovat se od toho, co označila za „dříve dobré bilaterální vztahy“.

Finská pohraniční stráž počátkem listopadu zakázala lidem překračovat hranice na kole v reakci na „cizince cestující z Ruska do Finska na kole bez příslušných cestovních dokladů pro vstup do schengenského prostoru“.

Finsko sdílí s Ruskem 1340 kilometrů dlouhou hranici, jež slouží rovněž jako vnější hranice Evropské unie.