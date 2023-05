Rusové u Bachmutu ztratili víc mužů než v Afghánistánu za deset let

„Ruské pokusy provést zimní ofenzivu v Donbasu a především v Bachmutu neuspěly,“ prohlásil v pondělí mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby, podle něhož ruské ztráty od prosince minulého roku dosáhly sta tisíc mrtvých a zraněných.

„Jsou to otřesná čísla,“ dodal Kirby a pro ilustraci dodal, že ruské ztráty za posledních pět měsíců jsou třikrát vyšší než americké ztráty v bitvě o Guadalcanal, kde v bojích s japonskou armádou padlo sedm tisíc Američanů.

Kreml v úterý americký odhad označil za nesmysl. „Je zcela vycucaný z prstu,“ odpověděl prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov na dotaz k americkému odhadu. „Washington nemá možnost uvádět jakákoliv správná čísla, takové údaje nemá, takže tak je třeba s nimi zacházet,“ dodal.

Kirby nijak nespecifikoval, jak k statistice došel. Pokud by se ovšem potvrdila, znamenalo by to, že Moskva v bojích o Bachmut ztratila víc mužů, než kolik jich padlo během deset let trvajícího angažmá v Afghánistánu. Sovětský svaz tam v letech 1979 až 1989 podle oficiálních údajů ztratil patnáct tisíc vojáků.

Rusko výše svých ztrát nezveřejňuje, ministr obrany Sergej Šojgu naposledy v září minulého roku přišel s číslem 5 937 mrtvých. Investigativním novinářům ruské verze BBC a portálu Mediazona se na základě otevřených zdrojů podařilo k dnešnímu dni ověřit jména 21 700 padlých ruských vojáků.

Skutečné číslo je však mnohem vyšší. Podle ukrajinského generálního štábu přesáhlo 194 000 (do toho se počítají i zranění), nejkonzervativnější odhady nezávislých analytiků se pohybují kolem 43 000 padlých. Velkou neznámou jsou ukrajinské ztráty, Kyjev statistiky tají i před západními spojenci.

Ruské jednotky se Bachmut pokoušejí dobýt od srpna minulého roku. Město, které mělo před válkou 70 000 obyvatel, se změnilo v změť trosek a rozvalin, Ukrajinci však stále drží jeho západní okraje. Rusové do bojů nasadili především naverbované vězně v řadách Wagnerovy soukromé vojenské společnosti, kterou vede gangsterský byznysmen Jevgenij Prigožin.

Ten si v posledních dnech opakovaně stěžoval na nedostatek munice. Wagnerovci podle něj kvůli chabé podpoře ze strany armády utrpěli u Bachmutu až pětkrát vyšší ztráty. „Každý den tu máme tisíce mrtvol, které strkáme do rakví a posíláme domů,“ prohlásil Prigožin a pohrozil, že své muže z Bachmutu stáhne.

28. dubna 2023

