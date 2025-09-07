Rusko nechce mír, poznal Trumpův zmocněnec po největším dronovém útoku

  21:13aktualizováno  21:13
Americký zmocněnec pro Ukrajinu Keith Kellogg v neděli uvedl, že nejnovější ruský útok na Kyjev nenasvědčuje tomu, že by Moskva chtěla válku na Ukrajině ukončit diplomatickou cestou. Americký prezident Donald Trump krátce předtím uvedl, že je připraven zahájit druhou fázi sankcí proti Rusku. Čeho přesně by se nové sankce týkaly, ani termín zavedení ale neupřesnil.
Keith Kellogg, zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Rusko a Ukrajinu. (18. února 2025) | foto: Reuters

Noční útok drony a raketami na Ukrajinu, podle médií největší od začátku ruské války, si v celé zemi vyžádal čtyři mrtvé a 44 raněných. Šlo o nejrozsáhlejší útok od začátku agrese. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i premiérka Julija Svyrydenková.

Podle premiérky už byl mezitím uhašen požár vládní budovy v Kyjevě. Šlo o vůbec první zásah vládního objektu v centru metropole bránící se země.

„Rusko patrně eskaluje s největším útokem války a zásahem kanceláří ukrajinského kabinetu v Kyjevě,“ uvedl na X Kellogg. „Tento útok nesignalizuje, že Rusko chce válku ukončit diplomaticky,“ dodal.

Válka na Ukrajině

